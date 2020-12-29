Сильвестр Сталлоне купил для семьи поместье во Флориде

Голливудский актер решил последовать примеру других знаменитостей и купил дом в Палм-Бич

74-летний Сильвестр Сталлоне, звезда фильмов "Рокки", "Неудержимые" и "Рэмбо", купил имение за 35 миллионов в Палм-Бич, Флорида, став, таким образом, соседом музыканта Рода Стюарта и Дональда Трампа, если он все таки решит переехать в свой клуб "Мар-а-лаго". Об этом пишет Variety.

Имение в тропическом стиле было построено в 2014 году, территория усажена пальмами, а в доме имеются семь спален, 12 ванных комнат, бассейн и спа. Также тут имеется винный погреб, а стены украшены оригиналами картин художника Баскии.

Также на территории находятся два гостевых дома и фитнесс-зал. Ранее дом принадлежал Рональду и Синди МакМакин, владельцам концерна по производству труб.

[ + – ] Все фото: Realtor

Ранее Сталлоне проживал в Беверли-хиллз, а также владел домом в южной Флориде и особняком в калифорнийском гольф-клубе, однако всю эту недвижимость актер продал.

Напомним, соседи Дональда Трампа против его переезда в Палм-Бич. Они называют 45-го президента США "шумным и вздорным".