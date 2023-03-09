Сильвестра Сталлоне зі статками $400 млн помітили за покупками в бюджетному магазині

Актор та його родина зараз зайняті у зйомках реаліті-шоу.

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76-річний голлівудський актор Сильвестр Сталлоне, статки якого оцінюються в 400 млн доларів, не соромиться ходити за покупками до бюджетних магазинів, причому зі всією родиною. Папараці помітили Слая з його дружиною Дженніфер Флавін і дочками Софією і Сікстін у ресторані Target в районі Сохо в Нью-Йорку. Крім того, в руках вони несли багато пакетів від популярного дискаунтера.

На шопінг Сталлоне одягнув чорні джинси, сіру футболку та темно-синє пальто. Його дружина була в чорному пуховику і таких самих легінсах. Софія та Іскстін одягли джинси та пуховики, щоправда, яскравіші, ніж їхні батьки: білий та червоний.

Сім'я, яка нині знімає реаліті-шоу, кілька разів поверталася до машини, щоб перенести свої покупки до багатоквартирного будинку в центрі Манхеттена.

Ще наприкінці літа ЗМІ струсонула новина про те, що Дженніфер подала на розлучення після 25 років шлюбу, проте через деякий час пара досягла примирення, і жінка відкликала заяву. Відтоді подружжя знову усюди з'являється разом у компанії дорослих дочок. Як правило, це Софія і Сікстін, оскільки Скарлетт зараз навчається в Університеті Південної Каліфорнії і рідше буває з батьками.

У січні Сталлоні дав згоду на зйомки у реаліті-шоу про свою родину. Головною причиною стало те, що хоче більше часу проводити більше часу зі своїми дітьми. За його словами, свого часу він не бачив, як зростають його дочки, а нові зйомки в шоу, замість чергового фільму, дозволять йому бути поряд із найдорожчими людьми.

Раніше Фокус писав, що Слай вирішив продати свій розкішний особняк лише через дев'ять місяців після його покупки. Йдеться про будинок з чотирма спальнями в Hidden Hills (Каліфорнія), придбаний за 22,5 мільйона доларів.