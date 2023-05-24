Сильвестр Сталлоне пише повідомлення бойфрендам своїх доньок: з якою метою

Голлівудський актор, окрім двох синів, виховує ще трьох доньок.

Related video

76-річний американський актор Сильвестр Сталлоне допомагає своїм донькам у "сердечних справах", пишучи їхнім бойфрендам повідомлення про розставання. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Роккі" є батьком Сістін, Софії та Скарлет, яких він виховує із дружиною Дженніфер Флавін, а також у нього є два сини від колишньої партнерки Саші Зак.

Герой бойовиків показав своє життя з трьома доньками та Дженніфер у новому реаліті-серіалі "Сімейство Сталлоне".

24-річна Сістін розповіла, що вони залучають Сильвестра, коли хочуть розлучитися з бойфрендом.

Сильвестр Сталлоне з доньками Фото: Sly Stallone/Instagram

У подкасті Giggly Squad спадкоємиця знаменитості пояснила: "Він пише більшість наших текстів про розрив стосунків".

Погоджуючись, 26-річна Софія додала: "Я настійно пропоную дівчатам підійти до свого тата і попросити його написати повідомлення про розставання, тому що чоловіки знають чоловіків. Я тобі кажу".

Родина Сильвестра Сталлоне Фото: Instagram officialslystallone

У 2022 зʼявилася інформація про розлучення Сталлоне, проте згодом актор передумав та помирився з коханою.

Нагадаємо, Сильвестр Сталлоне відправився на шопінг у бюджетному магазині.

Також Фокус писав про думки Сильвестра Сталлоне щодо розлучення з дружиною Дженніфер Флавін.