Спортивний і підтягнутий: 77-річний Сильвестр Сталлоне влаштував романтичну відпустку на Сардинії

Сильвестр Сталлоне всіляко демонстрував своє кохання до дружини, не звертаючи уваги на перехожих. Вона відповідала йому тим самим.

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Ще кілька місяців тому мільйони шанувальників по всьому світу стежили за тим, що в сім'ї американського актора Сильвестра Сталлоне киплять неабиякі пристрасті, а його дружина Дженніфер Флавін подала на розлучення після 25 років шлюбу. Однак усупереч усім, хто зловтішався через це, пара зуміла помиритися, прийшовши до консенсусу, а зараз і зовсім видається такою ж закоханою, як два десятиліття тому. Такими їх помітили папараці під час відпочинку на Сардинії, пише Daily Mail.

Подружжя провело день за покупками в місті Порто-Черво в Італії. Сильвестр мав недбалий і розслаблений вигляд у темно-синій футболці з розстебнутими ґудзиками та у світлих шортах, а його сиве волосся було зачесане назад. Образ завершували світлі кросівки та сонцезахисні окуляри. Попри вік, він був підтягнутим і мав вигляд людини, котра регулярно займається спортом, дуже бадьорим.

Його 54-річна дружина обрала довгу білу літню сукню з бантом, що підкреслює її тонку талію. Волосся вона зібрала у вільний пучок і прикрила очі від середземноморського сонця модними сонцезахисними окулярами.

Пару помітили, коли вони сиділи разом на човні, і в один прекрасний момент режисер нахилився, щоб поцілувати свою дружину, коли вона поклала голову йому на плече. Також раніше їх помітили, коли вони купалися в басейні. Сильвестр обіймав дружину в синьому бікіні із золотими деталями, а та голосно сміялася.

У серпні минулого року пара шокувала громадськість, коли оголосила, що планує розлучитися. Через кілька тижнів після цієї новини вони вирішили дати своєму шлюбу ще один шанс і владнали свої проблеми. Вони зустрілися у своєму будинку та після довгої розмови забрали заяву до суду.

У пари є доньки Систін (24 роки), Софі Роуз (26 років) і Скарлет Роуз (20 років), які разом із батьками знімаються в реаліті-шоу "Сім'я Сталлоне".

Раніше Фокус писав, що Сталлоне, статки якого оцінюються в 400 мільйонів доларів, був помічений за покупками в бюджетному магазині, чим чимало здивував інших покупців.