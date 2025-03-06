Випадкова покупка за $4 принесла чоловікові $2,2 млн: що це було (фото)

Покупець навіть не здогадувався про свою удачу. Лише коли його друг поглянув уважніше на документ і захопився знахідкою, власник вирішив звернутися за консультацією до фахівців.

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Звичайний покупець, який відвідав блошиний ринок у Пенсільванії (США) наприкінці 1980-х років, несподівано розбагатів завдяки випадковій покупці. Він заплатив лише 4 долари за стару, непоказну картину, що привернула його увагу лише своєю рамою. Про цю історію згадує Unilad.

Однак усередині рами ховалося щось по-справжньому цінне — оригінальний примірник Декларації незалежності США, один із 25 першодрукованих документів, створених 1776 року.

Спочатку покупець навіть не підозрював про свою удачу. Він розібрав раму, позбувся картини, але зберіг складений аркуш паперу, прийнявши його за звичайний старовинний відбиток. Тільки коли його друг помітив документ і прийшов у захват, власник вирішив проконсультуватися з фахівцями. Експерти підтвердили справжність знахідки й виставили її на аукціон 1991 року. Тоді артефакт був проданий за 2,2 мільйона доларів (у перерахунку на сьогоднішні гроші становить близько 5 мільйонів доларів).

Майже через десять років, 2000 року, рідкісний документ знову з'явився на аукціоні й пішов з молотка вже за 7,4 мільйона доларів.

Експерти підтвердили справжність знахідки і виставили її на аукціон 1991 року Фото: moderna

За словами Девіда Н. Реддена, глави відділу книжок і рукописів Sotheby's у Нью-Йорку, настільки висока ціна була зумовлена винятковим збереженням примірника. На відміну від більшості інших копій, він не піддавався реставрації, оскільки всі ці роки пролежав у рамі картини без впливу світла і вологи.

"Цей екземпляр — одна з усього семи відомих копій, що збереглися без підкладки, що робить його особливо рідкісним. А той факт, що він зберігався всередині картини, зіграв ключову роль у його збереженні", — зазначив експерт.

Сам документ зберіг навіть сліди того, наскільки поспіхом його друкували в 1776 році. Як зазначив Селбі Кіффер, фахівець з американського друку Sotheby's, чорнило на папері було ще вологим, коли документ складали, що залишило на ньому характерні відбитки. Це слугує додатковим доказом того, як терміново було необхідно поширити Декларацію незалежності.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя знайшло таємні любовні листи 100-річної давності. Домовласник зазначив, що вони з дружиною проводять свого роду історичне розслідування, дізнаючись більше про перших мешканців свого будинку.

Також стало відомо, що сім'я знайшла сотні рідкісних прикрас на горищі. Колекцію виявили в одній із двох старовинних лакованих скринь, традиційно призначених для зберігання кімоно. Усередині був повний комплект ляльок і аксесуарів, прикрашених візерунками із золотого лаку на чорному тлі.