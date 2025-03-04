Гадки не мали, що це таке: сім'я знайшла сотні рідкісних прикрас на горищі (фото)

Колекцію виявили в одній із двох старовинних лакованих скринь, традиційно призначених для зберігання кімоно. Усередині був повний комплект ляльок і аксесуарів, прикрашених візерунками із золотого лаку на чорному тлі.

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В одному з будинків у графстві Гемпшир, Велика Британія, було знайдено унікальну колекцію рідкісних японських прикрас, що використовуються під час свята Хінамацурі, відомого також як День ляльок. Сім'я, яка проживає в цьому будинку, не мала поняття про цінність виявлених предметів. Про це пише What's The Jam.

Колекцію було знайдено упакованою в одну з двох старовинних лакованих скринь, які традиційно використовують для зберігання кімоно. Усередині зберігався повний набір Хінакадзарі — ляльок і аксесуарів, імовірно придбаних у Східній Азії. Вони прикрашені золотим лаком на чорному тлі і розписані візерунками з листя і стилізованих квітів.

До комплекту входять різноманітні предмети меблів, включно зі скринями, полицями й шафками, а також мініатюрні книжки з каліграфічними написами, паперові ліхтарики, письмові столи, туалетний набір і навіть паланкін з бамбуковими жалюзями. За оцінками фахівців, цей набір датується XIX століттям, що робить його особливо цінним.

До комплекту входять різноманітні предмети меблів, включно зі скринями, полицями та шафками, а також мініатюрні книги з каліграфічними написами

Представник аукціонного дому Woolley and Wallis повідомив, що колекцію попередньо оцінюють у 1000-2000 фунтів стерлінгів, але через її рідкісність і якість її можуть продати за значно більшу суму. Аукціон відбудеться 21 травня.

Видання зазначає, Хінамацурі — традиційне японське свято, що відзначається 3 березня. Його історія налічує понад 300 років, починаючи з 1686 року. Під час урочистості виставляють ляльки, що символізують імператора, імператрицю, придворних і музикантів періоду Хейан. Складніші експозиції включають до п'ятнадцяти ляльок, розміщених на багатоярусних стендах, покритих червоним килимом.

Александра Агілар з Woolley and Wallis підкреслила, що виявлення цього набору стало справжньою сенсацією.

"Особливу цінність він представляє не тільки через свою високу якість, а й завдяки тому, що включає в себе сотні мініатюрних предметів — справжня рідкість для Західної Європи", — сказала вона.

Тепер унікальна знахідка готується до виставлення на аукціоні, де, можливо, на неї чекає набагато вища ціна, ніж спочатку передбачалося.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя знайшло таємні любовні листи 100-річної давності. Домовласник зазначив, що вони з дружиною проводять свого роду історичне розслідування, дізнаючись більше про перших мешканців свого будинку.

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