Понятия не имели, что это такое: семья нашла сотни редких украшений на чердаке (фото)

Коллекцию обнаружили в одном из двух старинных лакированных сундуков, традиционно предназначенных для хранения кимоно. Внутри находился полный комплект кукол и аксессуаров, украшенных узорами из золотого лака на черном фоне.

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В одном из домов в графстве Хэмпшир, Великобритания, была найдена уникальная коллекция редких японских украшений, используемых во время праздника Хинамацури, известного также как День кукол. Семья, проживающая в этом доме, не имела понятия о ценности обнаруженных предметов. Об этом пишет What's The Jam.

Коллекция была найдена упакованной в один из двух старинных лакированных сундуков, традиционно используемых для хранения кимоно. Внутри хранился полный набор Хинакадзари — кукол и аксессуаров, предположительно приобретенных в Восточной Азии. Они украшены золотым лаком на черном фоне и расписаны узорами из листвы и стилизованных цветов.

В комплект входят разнообразные предметы мебели, включая сундуки, полки и шкафчики, а также миниатюрные книги с каллиграфическими надписями, бумажные фонарики, письменные столы, туалетный набор и даже паланкин с бамбуковыми жалюзи. По оценкам специалистов, этот набор датируется XIX веком, что делает его особенно ценным.

В комплект входят разнообразные предметы мебели, включая сундуки, полки и шкафчики, а также миниатюрные книги с каллиграфическими надписями

Представитель аукционного дома Woolley and Wallis сообщил, что коллекция предварительно оценивается в 1000–2000 фунтов стерлингов, но из-за своей редкости и качества может быть продана за значительно большую сумму. Аукцион состоится 21 мая.

Издание отмечает, Хинамацури — традиционный японский праздник, отмечаемый 3 марта. Его история насчитывает более 300 лет, начиная с 1686 года. Во время торжества выставляются куклы, символизирующие императора, императрицу, придворных и музыкантов периода Хэйан. Более сложные экспозиции включают до пятнадцати кукол, размещенных на многоярусных стендах, покрытых красным ковром.

Александра Агилар из Woolley and Wallis подчеркнула, что обнаружение этого набора стало настоящей сенсацией.

"Особую ценность он представляет не только из-за своего высокого качества, но и благодаря тому, что включает в себя сотни миниатюрных предметов — настоящая редкость для Западной Европы", — сказала она.

Теперь уникальная находка готовится к выставлению на аукционе, где, возможно, ее ожидает гораздо более высокая цена, чем первоначально предполагалось.

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