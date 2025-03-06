Случайная покупка за $4 принесла мужчине $2,2 млн: что это было (фото)

Покупатель даже не догадывался о своей удаче. Лишь когда его друг взглянул внимательнее на документ и восхитился находкой, владелец решил обратиться за консультацией к специалистам.

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Обычный покупатель, посетивший блошиный рынок в Пенсильвании (США) в конце 1980-х годов, неожиданно разбогател благодаря случайной покупке. Он заплатил всего 4 доллара за старую, невзрачную картину, привлекшую его внимание лишь своей рамой. Об этой истории вспоминает Unilad.

Однако внутри рамы скрывалось нечто по-настоящему ценное — оригинальный экземпляр Декларации независимости США, один из 25 первопечатных документов, созданных в 1776 году.

Первоначально покупатель даже не подозревал о своей удаче. Он разобрал раму, избавился от картины, но сохранил сложенный лист бумаги, приняв его за обычный старинный оттиск. Только когда его друг заметил документ и пришел в восторг, владелец решил проконсультироваться со специалистами. Эксперты подтвердили подлинность находки и выставили ее на аукцион в 1991 году. Тогда артефакт был продан за 2,2 миллиона долларов (в пересчете на сегодняшние деньги составляет около 5 миллионов долларов).

Спустя почти десять лет, в 2000 году, редчайший документ вновь появился на аукционе и ушел с молотка уже за 7,4 миллиона долларов.

Эксперты подтвердили подлинность находки и выставили ее на аукцион в 1991 году Фото: The Boston Globe

По словам Дэвида Н. Реддена, главы отдела книг и рукописей Sotheby’s в Нью-Йорке, столь высокая цена была обусловлена исключительной сохранностью экземпляра. В отличие от большинства других копий, он не подвергался реставрации, поскольку все эти годы пролежал в раме картины без воздействия света и влаги.

"Этот экземпляр — одна из всего семи известных копий, сохранившихся без подложки, что делает его особенно редким. А тот факт, что он хранился внутри картины, сыграл ключевую роль в его сохранности", — отметил эксперт.

Сам документ сохранил даже следы того, насколько спешно его печатали в 1776 году. Как отметил Селби Киффер, специалист по американской печати Sotheby’s, чернила на бумаге были еще влажными, когда документ складывали, что оставило на нем характерные отпечатки. Это служит дополнительным доказательством того, как срочно было необходимо распространить Декларацию независимости.

Ранее Фокус сообщал, что супруги нашли тайные любовные письма 100-летней давности. Домовладелец отметил, что они с супругой проводят своего рода историческое расследование, узнавая больше о первых жильцах своего дома.

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