Чоловік завдяки прибиранню на горищі розбагатів на $24 тисячі: що він знайшов (фото)

Надзвичайно рідкісну обкладинку альбому Nevermind гурту Nirvana з автографами всіх трьох учасників культового музичного колективу продали на аукціоні за 24 тисячі доларів.

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Про це пише видання What’s The Jam.

Раритет протягом 30 років зберігав на горищі свого будинку фанат Nirvana. Він отримав автограф під час концерту в Бристолі 1991 року ще до того, як колектив здобув світову славу. Пам'ятний альбом підписав покійний соліст Курт Кобейн, барабанник і нинішній фронтмен Foo Fighters Дейв Грол та басист Кріст Новоселич.

Важлива частина історії

"Я надзвичайно радий, що така важлива частина музичної історії представлена на нашому аукціоні. Повні набори автографів Nirvana з цього періоду надзвичайно рідкісні, а мати їх на обкладинці культового альбому — це мрія колекціонера. Я багато років знаю продавця, відомого місцевого діджея", — зазначив аукціонер Мартін Г'юз перед продажем.

Альбом Nevermind Фото: Alamy

Обкладинка, яка понад 30 років зберігалася на горищі, пішла з молотка на аукціоні Wessex Auction Rooms у Вілтширі в середу, 16 квітня.

"Ми дуже задоволені результатом, і я впевнений, що продавець буде дуже щасливим", — додав Мартін після того, як лот продали за 24 тисячі доларів.

Шлях до слави

До речі, альбом Nevermind приніс американському рок-гурту міжнародний успіх. У світі продані мільйонні тиражі цієї платівки. Концерт у Бристолі відбувся у рамках європейського туру Nirvana, під час якого гурт виступав в Італії, Німеччині та Единбурзі. Клуб Bierkeller, де проходив історичний виступ, закрили у 2018 році на реконструкцію.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про жінку, яка натрапила на тротуарі на запечатану ще з 1987 року коробку. Згодом з’ясувалося, що Енн Трапані зі штату Нью-Йорк, США, випадково знайшла у смітті справжню реліквію.

Крім того, стало відомо про жінку, яка після поїздки не могла повірити власним очам — її чоловік повністю змінив вигляд підвалу. Стівен Паркер з Онтаріо зробив приємний сюрприз для своєї дружини Ешлі: поки вона перебувала у п’ятиденному відрядженні, він перетворив занедбаний підвал на затишну домашню студію.