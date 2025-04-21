Политик шпионил за женщинами на протяжении 14 лет, установив скрытые камеры (фото)

Бывший политик из Великобритании устанавливал скрытые камеры в помещениях, которые сдавал женщинам по заниженным ценам, тайно записывая их частную жизнь в течение 14 лет.

Related video

Об этом сообщил местный таблоид The Sun.

51-летний Роберт Холден из Западного Йоркшира, бывший член местного совета от Консервативной партии и владелец компьютерного магазина, целенаправленно искал женщин, которые находились в сложных жизненных обстоятельствах, предлагая им жилье по сниженным ценам.

"Его политическое прошлое и кажущаяся респектабельность помогали втираться в доверие к уязвимым женщинам, которые не подозревали о его истинных намерениях", — отмечает издание.

Разоблачение извращенца

Разоблачить преступника удалось благодаря бдительности 32-летней Гайды Марни, матери-одиночки, которая стала одной из его жертв.

"Меня насторожило странное устройство, выглядевшее как обычный датчик. Когда я открыла его, то была шокирована, обнаружив там скрытую камеру", — рассказала Марни следователям.

Роберт Холден подглядывал за женщинами в квартирах Фото: West Yorkshire Police

В ходе расследования правоохранители нашли на электронных устройствах Холдена огромное количество видеозаписей интимных моментов из жизни арендаторов, включая их пребывание в ванной комнате и сексуальные отношения.

Злоупотреблял доверием людей

"Мы обнаружили доказательства систематического нарушения приватности многих женщин в течение более чем десятилетия. Холден также злоупотреблял доверием клиентов своего компьютерного магазина, похищая их личные фото и видео во время ремонта устройств", — сообщил представитель следствия.

После предъявления обвинений в 2022 году Холден попытался избежать правосудия, сбежав в Кабо-Верде, но был задержан и экстрадирован обратно в Великобританию. В 2023 году он признал свою вину, а в 2024 году суд назначил ему наказание в виде шести лет заключения.

Напомним, ранее Фокус сообщал о британке Кайле Самсон, которая установила в своем доме скрытые камеры из соображений безопасности. Однако на одной из ночных записей она увидела совсем не то, чего ожидала. На видео, которым женщина поделилась в Facebook, зафиксировано, как двери с биометрическим замком, которые открываются только по отпечатку пальца, внезапно открываются сами посреди ночи.

А тем временем 38-летняя Айга Колосова из города Грейвсенд (графство Кент, Великобритания) с помощью камеры наблюдения возле своего дома смогла разоблачить соседку, застав ее "с поличным".