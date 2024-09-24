Батько за допомогою прихованої камери стежив за нянею своїх дітей: що він побачив (фото)

Слідчі вивчили матеріали карти пам’яті, на якій збереглися сотні записів, де жінка зображена лише частково одягненою або зовсім оголеною.

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25-річна няня, яку звуть Келлі Андраде, випадково знайшла у своїй спальні приховану камеру, вмонтовану в детектор диму. Коли жінка про це дізналась, то подала позов до Федерального суду Брукліна (США), який згодом призначив їй компенсацію у розмірі 2,78 мільйона доларів. Про це пише видання New York Post.

Андраде працювала нянею в сімейному будинку магната Майкла Еспозіто, який розбагатів завдяки бізнесу з продажу смажених курчат. Спершу все було чудово: уродженка Колумбії з нетерпінням чекала на можливість вивчати англійську мову, жити та працювати в США, де їй обіцяли окрему спальню.

Однак з часом у няні закралась підозра, коли вона помітила, що 35-річний господар будинку часто налаштовує та переставляє детектор диму в її кімнаті. Одного разу жінка вирішила самостійно оглянути пристрій і несподівано виявила приховану камеру.

Келлі Андраде помітила, що за нею стежать Фото: J.C. Rice

Келлі стверджує, що Еспозіто приїхав додому "за лічені хвилини" після цього й спробував виламати двері, коли зрозумів, що наймана працівниця розкрила його задум.

Налякана няня вистрибнула з вікна й втекла. За словами адвоката, жінці довелось провести одну ніч просто неба, перш ніж вона наважилась звернутися за допомогою до правоохоронців.

Слідчі вивчили матеріали карти пам’яті, на якій збереглися сотні записів, де няня зображена лише частково одягненою або зовсім оголеною. Підозрюваного невдовзі заарештували. Чоловікові висунули звинувачення у незаконному стеженні, але він дивом уникнув тюремного ув'язнення.

Подружжя Еспозіто Фото: J.C. Rice

Суд присяжних присудив Еспозіто $780 тисяч компенсації за моральну шкоду, а також $2 млн штрафних санкцій.

"Зараз я працюю над тим, щоб відновитися. Було нелегко брати участь у судовому процесі й ворушити спогади, які намагалася забути. Це важкий час для мене", — сказала Андраде.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Кайла Самсон з Великої Британії, яка задля безпеки встановила у своєму будинку приховані камери, однак несподівано побачила у записах дещо інше. Жінка поділилася на своїй сторінці у Facebook відео, на якому двері, що активуються тільки відбитком пальця, посеред ночі відчиняються самі по собі.

А от 38-річна Айга Колосова з містечка Грейвсенді (графство Кент, Велика Британія) за допомогою прихованої камери, встановленої біля будинку, спіймала свою сусідку "на гарячому".