Отец с помощью скрытой камеры следил за няней своих детей: что он увидел (фото)

Следователи изучили материалы карты памяти, на которой сохранились сотни записей, где женщина изображена лишь частично одетой или совсем обнаженной.

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25-летняя няня, которую зовут Келли Андраде, случайно нашла в своей комнате скрытую камеру, вмонтированную в детектор дыма. Когда женщина об этом узнала, то подала иск в Федеральный суд Бруклина (США), который позже назначил ей компенсацию в размере 2,78 миллиона долларов. Об этом пишет издание New York Post.

Андраде работала няней в семейном доме магната Майкла Эспозито, разбогатевшего благодаря бизнесу по продаже жареных цыплят. Сначала все было прекрасно: уроженка Колумбии с нетерпением ждала возможности изучать английский язык, жить и работать в США, где ей обещали отдельную спальню.

Однако со временем у няни закралось подозрение, когда она заметила, что 35-летний хозяин дома часто настраивает и переставляет детектор дыма в ее комнате. Однажды женщина решила самостоятельно осмотреть устройство и неожиданно обнаружила скрытую камеру.

Келли Андраде заметила, что за ней следят Фото: J.C. Rice

Келли утверждает, что Эспозито приехал домой "за считанные минуты" после этого и попытался выломать дверь, когда понял, что наемная работница раскрыла его замысел.

Напуганная няня выпрыгнула из окна и убежала. По словам адвоката, женщине пришлось провести одну ночь под открытым небом, прежде чем она решилась обратиться за помощью к правоохранителям.

Следователи изучили материалы карты памяти, на которой сохранились сотни записей, где няня изображена лишь частично одетой или совсем обнаженной. Подозреваемого вскоре арестовали. Мужчине предъявили обвинение в незаконной слежке, но он чудом избежал тюремного заключения.

Супруги Эспозито Фото: J.C. Rice

Суд присяжных присудил Эспозито $780 тысяч компенсации за моральный ущерб, а также $2 млн штрафных санкций.

"Сейчас я работаю над тем, чтобы восстановиться. Было нелегко участвовать в судебном процессе и ворошить воспоминания, которые пыталась забыть. Это трудное время для меня", — сказала Андраде.

Напомним, ранее Фокус писал о Кайле Самсон из Великобритании, которая ради безопасности установила в своем доме скрытые камеры, однако неожиданно увидела в записях нечто иное. Женщина поделилась на своей странице в Facebook видео, на котором двери, активируемые только отпечатком пальца, посреди ночи открываются сами по себе.

А вот 38-летняя Айга Колосова из городка Грейвсенди (графство Кент, Великобритания) с помощью скрытой камеры, установленной возле дома, поймала свою соседку "на горячем".