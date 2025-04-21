Політик шпигував за жінками упродовж 14 років, встановивши приховані камери (фото)

Колишній політик з Великої Британії встановлював приховані камери в помешканнях, які здавав жінкам за заниженими цінами, таємно записуючи їхнє приватне життя протягом 14 років.

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Про це повідомив місцевий таблоїд The Sun.

51-річний Роберт Холден з Західного Йоркширу, колишній член місцевої ради від Консервативної партії та власник комп'ютерного магазину, цілеспрямовано шукав жінок, які перебували у складних життєвих обставинах, пропонуючи їм житло за зниженими цінами.

"Його політичне минуле та удавана респектабельність допомагали втиратися в довіру до вразливих жінок, які не підозрювали про його справжні наміри", — зазначає видання.

Викриття збоченця

Викрити злочинця вдалося завдяки пильності 32-річної Гайди Марні, матері-одиначки, яка стала однією з його жертв.

"Мене насторожив дивний пристрій, що виглядав як звичайний датчик. Коли я відкрила його, то була шокована, виявивши там приховану камеру", — розповіла Марні слідчим.

Роберт Холден підглядав за жінками у квартирах Фото: West Yorkshire Police

Під час розслідування правоохоронці знайшли на електронних пристроях Холдена величезну кількість відеозаписів інтимних моментів з життя орендарок, включаючи їхнє перебування у ванній кімнаті та сексуальні стосунки.

Зловживав довірою людей

"Ми виявили докази систематичного порушення приватності багатьох жінок протягом більш ніж десятиліття. Холден також зловживав довірою клієнтів свого комп'ютерного магазину, викрадаючи їхні особисті фото та відео під час ремонту пристроїв", — повідомив представник слідства.

Після пред'явлення звинувачень у 2022 році Холден спробував уникнути правосуддя, втікши до Кабо-Верде, але був затриманий та екстрадований назад до Великої Британії. У 2023 році він визнав свою провину, а у 2024 році суд призначив йому покарання у вигляді шести років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про британку Кайлу Самсон, яка встановила у своєму будинку приховані камери з міркувань безпеки. Проте на одному з нічних записів вона побачила зовсім не те, на що очікувала. На відео, яким жінка поділилася у Facebook, зафіксовано, як двері з біометричним замком, що відкриваються лише за відбитком пальця, раптово відчиняються самі посеред ночі.

А тим часом 38-річна Айга Колосова з міста Грейвсенд (графство Кент, Велика Британія) за допомогою камери спостереження біля свого будинку змогла викрити сусідку, заскочивши її "на гарячому".