"Прослушивают в кустах": чиновникам запрещают гулять в парках из-за китайских шпионов

Китайские шпионы в Великобритании повсеместно устанавливают жучки для прослушивания, из-за чего местным чиновникам, которые имеют при себе конфиденциальную информацию, рекомендуют избегать и держаться подальше от определенных пабов, гостиниц и даже скамеек в парках.

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Об этом пишет Daily Star со ссылкой на собственные источники.

Чиновников, владеющих секретной информацией в Вестминстере, предупредили о "горячих точках" в центре Лондона, которых следует избегать.

Среди них — исторический паб "Красный лев", который, по словам одного из источников, "кишит китайскими агентами". Их также предупредили избегать пятизвездочных отелей, расположенных поблизости.

Также следует быть осторожными в парке Сент-Джеймс, который находится рядом с Даунинг-стрит, Министерством иностранных дел и Казначейством.

"Нам сказали, что китайцы буквально прослушивают парк устройствами в кустах и под парковыми скамейками", — сообщил журналистам источник.

Отмечается, что Китай рассматривает всех людей, которые работают в Вестминстере, как мишени, из-за чего шпионы из России и Ирана опасаются выбирать этот район для собственной разведывательной деятельности.

"Мы знаем, что Китай строит сеть шпионажа и репрессий прямо здесь, в Великобритании", — подчеркнул теневой министр внутренних дел Крис Филп.

Напомним, украинец попытался получить водительское удостоверение шпионской хитростью.

Фокус также писал о том, что евродепутатов снарядили антишпионскими чехлами для поездки в Венгрию.