"Прослуховують в кущах": чиновникам забороняють гуляти в парках через китайських шпигунів

Китайські шпигуни у Великій Британії повсюди встановлюють жучки для прослуховування, через що місцевим чиновникам, які мають при собі конфіденційну інформацію, рекомендують уникати та триматися якомога далі від певних пабів, готелів та навіть лавок у парках.

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Про це пише Daily Star з посиланням на власні джерела.

Чиновників, які володіють секретною інформацією у Вестмінстері, попередили про "гарячі точки" в центрі Лондона, яких слід уникати.

Серед них — історичний паб "Червоний лев", який, за словами одного з джерел, "кишить китайськими агентами". Їх також попередили уникати п'ятизіркових готелів, розташованих поблизу.

Також слід бути обережними в парку Сент-Джеймс, який знаходиться поруч з Даунінг-стріт, Міністерством закордонних справ і Казначейством.

"Нам сказали, що китайці буквально прослуховують парк пристроями в кущах і під парковими лавками", — повідомило журналістам джерело.

Зазначається, що Китай розглядає всіх людей, які працюють у Вестмінстері, як мішені., через що шпигуни з Росії та Ірану побоюються обирати цей район для власної розвідувальної діяльності.

"Ми знаємо, що Китай будує мережу шпигунства і репресій прямо тут, у Великобританії", — наголосив тіньовий міністр внутрішніх справ Кріс Філп.

Нагадаємо, українець спробував отримати посвідчення водія шпигунською хитрістю.

Фокус також писав про те, що євродепутатів спорядили антишпигунськими чохлами для поїздки в Угорщину.