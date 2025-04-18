"Справжній Джеймс Бонд": українець спробував отримати посвідчення шпигунською хитрістю

Львів’янин прийшов складати іспит з ПДР, "озброївшись" аксесуаром з кіно. Втім, водійського посвідчення йому отримати не судилося — підозрілу поведінку швидко помітили.

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Про курйозний випадок 18 квітня повідомили у пресслужбі Сервісних центрів МВС у Львівської області.

Інцидент стався днями у сервісному центрі в місті Стрий. Мешканець Львова прийшов складати теоретичний іспит на знання ПДР, щоб отримати водійське посвідчення. Однак виявилось, що він хотів при цьому "відчути себе спецагентом".

Перед початком іспиту чоловік, сівши за комп’ютер, дістав з футляра окуляри. Пресслужба зауважила, що він повівся "наче справжній Джеймс Бонд", адже аксесуар приховував одну хитрість. В окуляри насправді була вбудована камера для "таємного зв’язку" з зовнішнім світом.

Порушника процедури іспиту швидко викрили Фото: Сервісні центри МВС

"Окуляри дозволяють транслювати відео в реальному часі, тож ідея, схоже, полягала в тому, щоб отримати допомогу з відповідями від "невидимого консультанта". Але спроба залишилася лише спробою — адміністратор одразу зупинила іспит", — розповіли у МВС.

Шпигунський план зазнав провалу. У коментарях пресслужба уточнила, що львів’янина видала "підозріла поведінка". Одягнувши окуляри, він почав щось натискати на оправі. Це привернуло увагу адміністраторки, і вона попросила оглянути аксесуар. Тоді й викрилась правда.

Окуляри, з якими намагався львів'янин скласти іспит Фото: Сервісні центри МВС

"Не шукайте шпаринок у правилах. Лише реальні знання та чесне складання іспитів приведуть вас до водійського посвідчення. А шпигунські гаджети краще залишити для зйомок у кіно", — додали у сервісних центрах Львівщини.

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