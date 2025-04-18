Квадробери вже в минулому: на вулицях Києва помітили "квадроголубів" (відео)

В Україні на вулицях Києва помітили підлітків в образах птахів. Вони назвали себе "квадроголубами".

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Про це повідомляють у соцмережах.

На оприлюдненому відео група підлітків розповідає невідомому блогеру про новий рух і пояснює, що спонукало їх стати "квадроголубами".

"Ми позиціонуємо себе як квадроголуби. Це відбулося зовсім нещодавно. Десь місяць тому я відчув в собі якісь сили, ну я просто пташка. Я живу як пташка, я зібрав команду людей, які теж себе так відчувають", — розповів засновник "квадроголубінгу" Роман Мироненко.

Він дав блогеру можливість також відчути себе птахом, помірявши його голубину маску. Після того той "змахнув крилами" і заявив про відчуття легкості.

В мережі більшість дописувачів сприйняли відео, як підлітковий жарт на тлі поширення субкультур квадробінгу та хобіхорсерства, проте, знайшлися й ті, які його не зрозуміли і заходилися критикувати підлітків та ображати.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що 11-річна киянка пів року тому захопилась субкультурою "квадробінгу" і вдягає на себе маски вовка, рисі чи лисиці. Підлітки та діти інколи вигукують образи, коли бачать дівчинку в образі тварини. Матір киянки в усьому її підтримує і не розуміє негативного ставлення оточуючих.

Також повідомлялося, що у мережі з'явився новий молодіжний рух, учасники якого називають себе "щуролюди". Вони ведуть малоенергійний спосіб життя та не мають амбітних планів на майбутнє.