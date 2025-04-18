Квадроберы уже в прошлом: на улицах Киева заметили "квадроголубов" (видео)

В Украине на улицах Киева заметили подростков в образах птиц. Они назвали себя "квадроголубами".

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Об этом сообщают в соцсетях.

На обнародованном видео группа подростков рассказывает неизвестному блогеру о новом движении и объясняет, что побудило их стать "квадроголубами".

"Мы позиционируем себя как квадроголубы. Это произошло совсем недавно. Где-то месяц назад я почувствовал в себе какие-то силы, ну я просто птичка. Я живу как птичка, я собрал команду людей, которые тоже себя так чувствуют", — рассказал основатель "квадроголубинга" Роман Мироненко.

Он дал блогеру возможность также почувствовать себя птицей, померив его голубиную маску. После того тот "взмахнул крыльями" и заявил об ощущении легкости.

В сети большинство корреспондентов восприняли видео, как подростковую шутку на фоне распространения субкультур квадробинга и хоббихорсерства, однако, нашлись и те, которые его не поняли и принялись критиковать подростков и оскорблять.

Напомним, что ранее сообщалось, что 11-летняя киевлянка полгода назад увлеклась субкультурой "квадробинга" и надевает на себя маски волка, рыси или лисы. Подростки и дети иногда выкрикивают оскорбления, когда видят девочку в образе животного. Мать киевлянки во всем ее поддерживает и не понимает негативного отношения окружающих.

Также сообщалось, что в сети появилось новое молодежное движение, участники которого называют себя "крысолюди". Они ведут малоэнергичный образ жизни и не имеют амбициозных планов на будущее.