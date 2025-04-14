Квадроберы, подвиньтесь: в мире набирает популярность новая субкультура "крысолюдей"

В сети появилось новое молодежное движение, участники которого называют себя "крысолюди". Они ведут малоэнергичный образ жизни и не имеют амбициозных планов на будущее.

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Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Термин стал популярным после вирусного видео, где молодая женщина описывает свой день, наполненный апатией и бездействием. Она принимала пищу только тогда, когда ее будили родители и ходила в душ в 2 часа ночи. Дама сравнивала свой вялый, отшельнический образ жизни с жизнью крысы, живущей в канализации, и это быстро распространилось в сети.

"Крысолюди" отказываются от быстрого темпа жизни. Они проводят дни в постели, питаются на вынос, избегают общения и не стремятся к карьерному росту. Представители этой субкультуры хотят свободы и комфорта, не испытывая потребности кого-то впечатлять.

Китайские студенты, обучающиеся в Великобритании, являются одними из самых ярких примеров представителей этого движения. Столкнувшись с серым дождливым небом и высокой стоимостью жизни в стране, многие из них предпочитают оставаться дома и избегают социального взаимодействия.

В интернете движение приобрело огромную популярность. Его неофициальным символом стал мультяшный персонаж Большая Крыса — по состоянию на апрель объем продаж товаров с его изображением составляет более миллиона юаней (140 000 долларов США).

Однако некоторые эксперты опасаются, что этот тренд может усилить социальную изоляцию среди молодежи.

"Это пассивный механизм преодоления неудач. Они сокращают социальные контакты и упрощают свою жизнь", — отметил социальный работник из провинции Хубэй Чжан Юн.

Ранее Фокус рассказывал, кто такие квадроберы и почему эта субкультура у всех на слуху. Однако психологи говорят, что все не так страшно, как кажется. В Харькове государственный академический театр кукол имени мне В.А. Афанасьева совместно с Art Area ДК даже устраивали вечеринку с квадроберами и хоббихорсерами.