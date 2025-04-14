Квадробери, посуньтесь: у світі набирає популярність нова субкультура "щуролюдів"

У мережі з'явився новий молодіжний рух, учасники якого називають себе "щуролюди". Вони ведуть малоенергійний спосіб життя та не мають амбітних планів на майбутнє.

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Про це повідомляє видання South China Morning Post.

Термін став популярним після вірусного відео, де молода жінка описує свій день, наповнений апатією та бездіяльністю. Вона приймала їжу тільки тоді, коли її будили батьки та ходила в душ о 2 годині ночі. Пані порівнювала свій млявий, відлюдницький спосіб життя з життям щура, що живе в каналізації, і це швидко поширилось в мережі.

"Щуролюди" відмовляються від швидкого темпу життя. Вони проводять дні в ліжку, харчуються на виніс, уникають спілкування та не прагнуть кар'єрного зростання. Представники цієї субкультури хочуть свободи та комфорту, не відчуваючи потреби когось вражати.

Китайські студенти, які навчаються у Великій Британії, є одними з найяскравіших прикладів представників цього руху. Зіткнувшись із сірим дощовим небом та високою вартістю життя в країні, багато хто з них воліє залишатися вдома та уникає соціальної взаємодії.

В інтернеті рух набув величезної популярності. Його неофіційним символом став мультяшний персонаж Великий Пацюк — станом на квітень обсяг продажів товарів з його зображенням становить понад мільйон юанів (140 000 доларів США).

Проте деякі експерти побоюються, що цей тренд може посилити соціальну ізоляцію серед молоді.

"Це пасивний механізм подолання невдач. Вони скорочують соціальні контакти та спрощують своє життя", — зазначив соціальний працівник із провінції Хубей Чжан Юн.

Раніше Фокус розповідав, хто такі квадробери й чому ця субкультура у всіх на слуху. Однак психологи кажуть, що все не так страшно, як здається. У Харкові державний академічний театр ляльок імені мені В.А. Афанасьєва спільно з Art Area ДК навіть влаштовували вечірку з квадроберами та хобіхорсерами.