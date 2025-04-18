"Висів на ременях": чоловік намагався втекти за кордон у цистерні з олією (фото)

Українські прикордонники на кордоні з Молдовою були вражені винахідливістю чоловіка, який намагався незаконно втекти за кордон. Він сховався у цистерні з олією.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"День незвичних знахідок продовжується. На кордоні з Молдовою прикордонники виявили дуже незвичний вантаж. У цистерні з рослинною олією, серед спеціально зроблених кріплень, на страхувальних ременях висів чоловік", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік попередньо домовився із водієм. Він по груди занурився у цистерну, а щоб випадково не втопитися в олії, підстрахував себе кріпленнями.

Чоловік висів у цистерні на спеціальних кріпленнях

Таким способом він проїхав від Вінниці до кордону з Молдовою. Прикордонники витягли порушника з олії.

"Ідея вийшла креативною, але невдалою: тепер йому доведеться відповідати за спробу незаконного перетину кордону. Водія затримали для подальшого з’ясування обставин", — розповіли у Державній прикордонній службі України.

Нагадаємо, що раніше прикордонники затримали чоловіка, який одружився зі своєю тещею з інвалідністю, щоб виїхати за кордон.

Також на кордоні з Польщею львівські прикордонники затримали чоловіка, який намагався провезти в Європу із собою своїх дружин. Новоспечене "подружжя" прямувало нібито на лікування нової дружини, особи з інвалідністю 1 групи.