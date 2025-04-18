Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Украина Российско-украинская война Усиление мобилизации в Украине

"Висел на ремнях": мужчина пытался сбежать за границу в цистерне с маслом (фото)

новости винницы, новости Украины, мобилизация, мужчина, пограничники, дпсу
Фото: ГСПУ | Мужчина висел в цистерне на страховочных ремнях

Украинские пограничники на границе с Молдовой были поражены изобретательностью мужчины, который пытался незаконно сбежать за границу. Он спрятался в цистерне с маслом.

Related video

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"День необычных находок продолжается. На границе с Молдовой пограничники обнаружили очень необычный груз. В цистерне с растительным маслом, среди специально сделанных креплений, на страховочных ремнях висел человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина предварительно договорился с водителем. Он по грудь погрузился в цистерну, а чтобы случайно не утонуть в масле, подстраховал себя креплениями.

Мужчина висел в цистерне на специальных креплениях Fullscreen
Мужчина висел в цистерне на специальных креплениях

Таким образом он проехал от Винницы до границы с Молдовой. Пограничники вытащили нарушителя из масла.

"Идея получилась креативной, но неудачной: теперь ему придется отвечать за попытку незаконного пересечения границы. Водителя задержали для дальнейшего выяснения обстоятельств", — рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

Fullscreen

Напомним, что ранее пограничники задержали мужчину, который женился на своей теще с инвалидностью, чтобы выехать за границу.

Также на границе с Польшей львовские пограничники задержали мужчину, который пытался провезти в Европу с собой своих жен. Новоиспеченные "супруги" направлялись якобы на лечение новой жены, лица с инвалидностью 1 группы.