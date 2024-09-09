"Вопреки всем анекдотам": 28-летний украинец женился на теще, чтобы уехать за границу

Супруги до последнего отстаивали версию настоящей любви, но пограничники обнаружили, что экс-супруга мужа за день до этого выехала за границу.

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Украинские пограничники задержали на границе с Польшей пару молодоженов. Оказалось, что зять женился на теще, чтобы выехать за границу. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

"Вопреки всем анекдотам, зять заключил брак с тещей. 28-летний украинец женился на своей 40-летней теще, которая имеет инвалидность I группы. По версии "молодоженов", ехали они в Варшаву, лечить женщине зрение", — говорится в сообщении.

Как говорят в ГПСУ, "молодожены" до последнего отстаивали версию настоящей любви, но пограничники обнаружили, что экс-супруга мужчины за день до этого выехала за границу. Вслед за ней отправились и родственники.

Причем, молодожены пытались попасть таким образом за границу во второй раз. До этого они испытывали судьбу в другом пункте пропуска, однако ожидания и здесь не оправдались.

"Об обнаружении признаков уголовного правонарушения направлено сообщение в Нацполицию, — проинформировали в ГПСУ.

Напомним, что на границе с Польшей львовские пограничники задержали мужчину, который пытался провезти в Европу с собой своих жен. Новоиспеченные "супруги" направлялись якобы на лечение новой жены, человека с инвалидностью 1 группы.