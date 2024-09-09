"Всупереч усім анекдотам": 28-річний українець одружився з тещею, щоб виїхати за кордон

Подружжя до останнього відстоювало версію справжнього кохання, але прикордонники виявили, що ексдружина чоловіка за день до цього виїхала за кордон.

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Українські прикордонники затримали на кордоні з Польщею пару молодят. Виявилося, що зять одружився на тещі, щоб виїхати за кордон. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

"Всупереч усім анекдотам, зять уклав шлюб з тещею. 28-річний українець одружився зі своєю 40-річною тещею, яка має інвалідність І групи. За версією "молодят", їхали вони до Варшави, лікувати жінці зір", — йдеться в повідомленні.

Як кажуть в ДПСУ, "молодята" до останнього відстоювали версію справжнього кохання, але прикордонники виявили, що ексдружина чоловіка за день до цього виїхала за кордон. Слідом за нею вирушили і родичі.

При чому, молодята намагалися потрапити у такий спосіб за кордон вдруге. До цього вони випробовували долю в іншому пункті пропуску, проте очікування й тут не виправдалися.

"Про виявлення ознак кримінального правопорушення направлено повідомлення до Нацполіції, — проінформували в ДПСУ.

Нагадаємо, що на кордоні з Польщею львівські прикордонники затримали чоловіка, який намагався провезти в Європу з собою своїх дружин. Новоспечене "подружжя" прямувало нібито на лікування нової дружини, особу з інвалідністю 1 групи.