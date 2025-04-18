"Настоящий Джеймс Бонд": украинец попытался получить удостоверение шпионской хитростью

Львовянин пришел сдавать экзамен по ПДД, "вооружившись" аксессуаром из кино. Впрочем, водительского удостоверения ему получить было не суждено — подозрительное поведение быстро заметили.

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О курьезном случае 18 апреля сообщили в пресс-службе Сервисных центров МВД во Львовской области.

Инцидент произошел на днях в сервисном центре в городе Стрый. Житель Львова пришел сдавать теоретический экзамен на знание ПДД, чтобы получить водительское удостоверение. Однако оказалось, что он хотел при этом "почувствовать себя спецагентом".

Перед началом экзамена мужчина, сев за компьютер, достал из футляра очки. Пресс-служба отметила, что он повел себя "как настоящий Джеймс Бонд", ведь аксессуар скрывал одну хитрость. В очки на самом деле была встроена камера для "тайной связи" с внешним миром.

Нарушителя процедуры экзамена быстро разоблачили Фото: Сервисные центры МВД

"Очки позволяют транслировать видео в реальном времени, поэтому идея, похоже, заключалась в том, чтобы получить помощь с ответами от "невидимого консультанта". Но попытка осталась лишь попыткой — администратор сразу остановила экзамен", — рассказали в МВД.

Шпионский план потерпел провал. В комментариях пресс-служба уточнила, что львовянина выдало "подозрительное поведение". Надев очки, он начал что-то нажимать на оправе. Это привлекло внимание администратора, и она попросила осмотреть аксессуар. Тогда и раскрылась правда.

Очки, с которыми пытался львовянин сдать экзамен Фото: Сервисные центры МВД

"Не ищите лазеек в правилах. Только реальные знания и честная сдача экзаменов приведут вас к водительскому удостоверению. А шпионские гаджеты лучше оставить для съемок в кино", — добавили в сервисных центрах Львовской области.

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