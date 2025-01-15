Вчені запропонували "вкрутити лампочку" кільком різним поколінням: справилися всі, крім одного

Дослідники були шоковані тим, що покоління зумерів має серйозні проблеми з виконанням простих завдань — від вкручування лампочки до базових практичних дій.

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Психологи університету Нью-Йорка провів цікаве тестування серед людей кількох поколінь на вміння виконувати елементарні побутові завдання. Отримані результати засвідчили, що покоління "зумерів" мало серйозні проблеми з виконанням таких задач, повідомляє видання New York Post.

Доктор Ямаліс Діаз коментує результати та каже, що саме "зумери" показали надзвичайно низький результат в цьому тесті. Він переконаний, що пояснення цьому є доволі тривіальним та очевидним.

"Покоління зумерів нагадує великих дітей — вони можуть жалітися на корпоративну етику на роботі, отримати стрес через просто неприємний телефонний дзвінок і багато що іншого. Однак ми бачимо, що їм просто не доводилося щось робити для самих себе", — каже психолог, додавши, що головним тригером є "залежність від цифрових технологій".

Керівник компанії Halfords Енді Тербефілд, яке фінансувало це тестування, розкриває деталі цього тесту. Він каже, що доволі часто бачить проблему в тому, що молоді покоління "втрачають здатність виконувати навіть базові та прості речі".

"Значна частина їх життя автоматизована, все зручно та просто передавати через мережу. Це і зробило покоління "зумерів" таким — воно просто не знає, як виконувати стільки нетехнічних чи незалежних завдань", — відверто каже пан Тербефілд.

Що показало опитування

Опитування провели серед 2000 дорослих, які належали до різних поколінь — бейбі-бумери, покоління X, міленіалів та зумерів. Завданням було простим — визначити, наскільки самостійними є кожна з генерацій в певних умовах.

Дослідники виявили, що майже 25% представників "зумерів" не знають, як замінити лампочку у світильнику. Також 20% стверджує, що підніматися по драбині "надто небезпечно", адже лампочка може виявитися занадто "гарячою".

Крім того, опитувані "зумери" готові платити за роботу іншим людям. Так, вони в середньому витрачають понад $1,5 тис. на рік, наймаючи професіоналів, які виконають базові хатні справи. Водночас "ікси" готові були витратити лише 470 доларів, а бейбі-бумери — не більше 300 "баксів".

Найбільшим шоком для опитуваних стали наступні факти:

понад 60% кажуть, що не зможуть помити авто чи техніку;

майже 50% заявили, що чекають, аби їхні батьки виконували "всю брудну роботу";

46% не вміють підкачувати автомобільні чи велосипедні шини;

36% не розуміють, як поставити щітку на двірники лобового скла автомобіля;

30% не знають, як виглядає плоска викрутка;

21% ніколи не бачили гайковий чи розвідний ключ;

10% покличуть когось, аби той повісив картину на стіну.

"Схоже, що інтерес та знання до ручної роботи та машин поступово занепадає. Дивлячись на ці результати, можна сміливо говорити, що кожне наступне покоління неохоче береться навіть за найпростіші завдання", — констатує пан Тербефілд.

Раніше Фокус писав про те, чому покоління зумерів ніколи не сумнівається у своїй правоті. Представники цього покоління, ті, кому наразі від 18 до 25 років, з'явилися на світ уже після переломного моменту появи більшої кількості цифрових можливостей.

Також стало відомо думку вчених про те, чому зумери менше п'ють за інших. Фахівці з'ясували, що молоде покоління почало змінювати ситуацію на краще.