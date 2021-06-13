Дети алгоритма. Почему поколение Z никогда не сомневается в своей правоте

Как выглядит реальность поколения Z? С одной стороны экрана бесконечное множество миров, где все возможно и ты можешь быть, кем захочешь. С другой — ограниченная физическая реальность, где ты постоянно наталкиваешься на препятствия, и даже частичная реализация желаний требует серьезных усилий.

Если сейчас вам меньше 25 лет, скорее всего, у вас огромное количество знакомых, но большинство из них вы никогда не встречали в реальной жизни. Ваш обычный день проходит в постоянном контакте с каким-нибудь гаджетом. С ним вы учитесь, а возможно, работаете, общаетесь, узнаете последние новости, выражаете отношение к тому, что происходит в мире.

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В 1997 году британский психолог Арик Сигман опубликовал результаты исследования, согласно которым суммарное количество экранного времени жителей Соединенного Королевства сравнялось с суммарной продолжительностью их общения лицом к лицу. То есть уже 24 года назад в Великобритании возникла ситуация, когда обычный человек, не занятый в IT, уделял технологиям не меньше внимания, чем людям, находящимся рядом. В последующие годы экранное время только увеличивалось, а время личного общения сокращалось. Представители поколения Z, они же зумеры, те, кому сейчас от 18 до 25 лет, появились на свет уже после этого переломного момента.

Каждое утро зумер берет в руки гаджет, и пока он скролит ленту, весь мир говорит ему, что он прав

Ссылаясь на теорию Алексея Ухтомского, физиолога первой половины ХХ века, изучавшего принципы работы мозга и сформулировавшего принцип "доминанты" в распределении внимания, можно сказать, что для поколения Z доминанта больше не находится на лице другого человека. Она сместилась в сторону гаджетов.

К сожалению, это означает постепенное исчезновение множества прекрасных явлений, из которых состояла жизнь предыдущих поколений. К примеру, близкой дружбы. Чтобы некто вошел в ваш ближний круг, общая продолжительность очного общения должна превысить 200 часов. Тогда образ человека прочно зафиксируется в памяти, в отношениях сформируется стабильный эмоциональный фон, возникнет подспудное ощущение "безопасной фигуры" — объекта доверия. Словом, между вами наладится прочная психологическая связь. Но как долго вы должны быть знакомы, чтобы накопить 200 часов, если в целом больше общаетесь онлайн?

По мере развития технологий создаваемая ими альтернативная реальность становилась все более яркой и интересной. При жизни зумеров виртуальное пространство усовершенствовалось настолько, что действительность уже не может с ним конкурировать. С одной стороны экрана бесконечное множество миров, где все возможно и ты можешь быть, кем захочешь. С другой — ограниченная физическая реальность, где ты постоянно наталкиваешься на препятствия, и даже частичная реализация желаний требует серьезных усилий.

Самый очевидный, хотя далеко не единственный, пример симулирования реальности — компьютерные игры. В 2016 году объем этого рынка оценивался приблизительно в $6 млрд, в ­2020-м речь шла уже о $40 млрд. В игровых сообществах существуют свои социальные роли, отношения между игроками, достижения, факторы лидерства. Там безработный, живущий с родителями и не имеющий права голоса на семейном совете, может быть королем. Клерк, стесняющийся посмотреть в глаза начальству, может командовать армией, а подросток, с которым никто не дружит в классе, может собирать собственную банду и соблазнять красавиц.

При жизни зумеров виртуальное пространство усовершенствовалось настолько, что действительность уже не может с ним конкурировать

Еще один заменитель реальности, в значительной степени определивший портрет поколения Z, — социальные сети. Они стали поставщиком информации об окружающем мире. "На кого ты подписана? Я тоже хочу такое видеть", — поинтересовалась недавно коллега, услышавшая из моих уст неожиданную новость. Как бы по умолчанию она сочла источником сообщения социальные сети, даже не подумав о том, что это мог быть новостной сайт или другое СМИ.

Алгоритмы социальных сетей подбирают для пользователей информацию, которая им интересна, исходя из их прошлых активностей, набора подписок и френд-листа. Ведь колоссальный поток информации, попадающей в Сеть, не может вылиться на нас в полном объеме, этого никто не выдержит. В итоге складывается ситуация, когда у пользователя почти нет шансов как-то усложнить собственную картину реальности. Все, что он видит в ленте, только подтверждает его мнение, поскольку до этого он подписался или даже просто читал ресурсы, транслирующие именно такую позицию. Пользователи, которых он добавил во френды, скорее всего, тоже ее разделяют, ведь других обычно не добавляют, соответственно, и посты, комментарии, и любые высказывания будут звучать в унисон. Если не будут, пользователь их, скорее всего, удалит из списка, а может, и вовсе заблокирует.

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Так система, считающаяся площадкой для обмена мнениями, фактически защищает нас от мнений, не совпадающих с нашими. Между тем натыкаться иногда на несогласие очень полезно для умственного развития. Не говоря уже о том, что альтернативный взгляд, даже тот, который нас изначально возмутил, может оказаться не таким уж ошибочным.

Представителей старших поколений часто ставит в тупик уверенность зумеров, абсолютная убежденность в правильности всего, что они говорят и делают, готовность оспорить любой авторитет — даже при слабой аргументации и поверхностных знаниях. Почву для этой уверенности подготовило индивидуальное информационное пространство, сформированное социальными сетями, поглощающими большую часть их свободного (а порой и рабочего) времени. Каждое утро Z берет в руки гаджет, и пока он скролит ленту, весь мир говорит ему, что он прав.