Не умеют проигрывать, не умеют отдыхать. Почему миллениалы — лучшие клиенты психотерапевтов

Миллениалы составляют 25% населения земли, и это самое образованное поколение в истории. Самодостаточные, успешные, эффективные… Почему они постоянно находятся в стрессе и не умеют отдыхать?

"Что будет, когда встретятся два самодостаточных человека? Начнут соревноваться между собой, выясняя, кто из них более самодостаточный". Шутка из монолога американского комика Марка Нормана точно описывает одно из главных ценностных противоречий современного западного общества. С одной стороны, массовая культура пропагандирует идею самодостаточности и независимости от чужого мнения. С другой — она же мотивирует постоянно демонстрировать успешность во всех сферах жизни.

36-летний Норман относится к поколению миллениалов (условное обозначение родившихся с 1982-го по 1996-й). Этот термин в конце 1980-х придумали писатели Уильям Штраус и Нил Хау для описания людей, которым предстояло встретить третье тысячелетие (миллениум) в юном возрасте. Примерно в тот же период журнал Advertizing Age дал им название: поколение Y, как бы противопоставляя предыдущему поколению X.

Завышенные ожидания, неумение проигрывать и вера в собственную исключительность плохо сочетаются с высокой конкуренцией на рынке труда и последствиями нескольких кризисов

Миллениалы повзрослели, сегодня они составляют четверть населения планеты. Украинский показатель поскромнее глобального, но тоже выглядит внушительно — пятая часть населения страны. Вам может показаться, что 20% — не так уж много, но именно на них часто ориентируется отечественный рынок труда. Основной поток рекламы товаров и услуг массового спроса тоже ориентирован на "детей третьего тысячелетия".

Фактически они наиболее активная часть современного общества. К тому же это самое образованное поколение в истории. По данным Pew Research Center, в возрастной категории до 35 лет как минимум степень бакалавра есть у 21% мужчин и 27% женщин. Для сравнения, в поколении их родителей речь шла соответственно о 18% и 20%. Любопытно, что самая образованная и самая социально востребованная возрастная группа оказалась самой психически нездоровой. Судя по показателям, опубликованным Национальным институтом здоровья США, именно среди миллениалов зафиксировано наибольшее количество случаев обсессивно-компульсивного расстройства.

Если объяснить очень упрощенно, это навязчивые идеи и страхи, обычно крайне мучительные. Стремясь избавиться от постоянного ощущения тревоги, больной совершает многократно повторяющиеся действия (компульсии), осознает их безрезультатность и от того еще больше страдает.

Важно

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Еще одна типичная проблема поколения Y — нарциссическое расстройство личности: убежденность в собственной уникальности и превосходстве над другими людьми, поглощенность идеей успеха и ожидание безусловно хорошего отношения со стороны окружающих. Негативное отношение нарциссы обычно списывают на зависть.

Национальный институт здоровья периодически проводит опросы студентов американских колледжей, определяя состояние их психики. Если сравнивать студентов, поступивших в 2009-м и в 1982-м, количество испытуемых, у которых выявили явные признаки нарциссического расстройства, выросло на 58%. В целом, по данным института, среди миллениалов случаев проявления этого расстройства почти втрое больше, чем у пожилых людей (тех, кому 65 и старше).

Жесткая конкуренция

Истоки этой пугающей тенденции исследователи видят в том, что в процессе взросления молодежь получала слишком много наград. Родители и преподаватели постоянно поощряли их и премировали, чтобы мотивировать к учебе и саморазвитию. Концепции воспитания детей, пользовавшиеся особой популярностью в тот период, априори предполагали, что "пряник" стимулирует эффективнее, чем "кнут". Так и выросло поколение, привыкшее к наградам и очень высоко оценивающее собственные способности. Сейчас 40% работающих миллениалов считают, что их должны повышать на работе вне зависимости от результатов деятельности.

"Мы не умеем проигрывать. И даже когда мы терпим поражение, почти уверены, что на самом деле выиграли. В школе мы боролись за место в команде, на работе — за победу над конкурентами. Мы хотим получать награды не потому, что чувствуем, будто имеем на них право, а потому, что вся наша жизнь поставлена на карту. Теперь ставки на выигрыш очень высоки", — пишет Пол Энгони, автор книги "Все стонут: в поисках себя, веры и гребаной работы!", которого американские медиа называют голосом миллениалов. По его мнению, поколение Y одержимо идеей успеха.

[ + – ] Постоянные клиенты. Многие миллениалы не стыдятся регулярно обращаться за психотерапевтической помощью. Некоторые видят в ней инструмент для достижения личных целей

Завышенные ожидания, неумение проигрывать и вера в собственную исключительность плохо сочетаются с высоким уровнем конкуренции на рынке труда и последствиями нескольких глобальных экономических кризисов, выпавших на долю этого поколения. Ирония в том, что именно образованность и целеустремленность миллениалов существенно осложнили их трудоустройство. В поле зрения потенциальных нанимателей оказалось слишком много молодых людей с университетскими дипломами, и высшее образование перестали воспринимать как особую ценность, оно стало базовым условием, а не конкурентным преимуществом. К тому же амбиции поколения Y не позволяют соглашаться на низовую низкооплачиваемую должность. Формула постепенного подъема по карьерной лестнице, длящегося десятилетиями, подходила их родителям, но не им самим.

"Поиски работы для миллениалов — как "Голодные игры", только без камер и без участия Дженнифер Лоуренс, — иронизирует Энгони. — Диплом колледжа стал тем, чем раньше был школьный аттестат. И теперь кажется, чтобы просто вступить в игру, нужен как минимум магистерский диплом, а то и докторская степень".

По мнению исполнительного директора американского кадрового агентства Muse Кетрин Миншев, ни одна работа из тех, что представлены на рынке труда, не может в полной мере удовлетворить запросы соискателя-миллениала. Легко понять, почему именно среди представителей этого поколения резко увеличился процент самозанятых квалифицированных специалистов, возрос уровень предпринимательской активности, а совместительство, по сути, признали новой нормой трудоустройства.

Идеальная картинка

Уровень повседневного стресса для поколения Y мог быть гораздо ниже, если бы миллениалы соревновались между собой только в том, что касается работы. Однако современные технологии, во многом определяющие их образ жизни, значительно расширили рамки этого сос тязания. По социальным сетям давно гуляет популярная шутка: "В свои 35 лет я каждое утро пробегаю 10 км, работаю по 14 часов в сутки и одновременно пишу две книги. Мне хватает времени на семью, друзей и хобби. Видите, все возможно, когда человек врет!"

Миллениалы чаще и охотнее, чем их родители, обращаются к психотера­певтам, видя в таких сервисах не просто средство решения личных проблем, а ресурс для развития

Привыкшие конкурировать между собой миллениалы не жалеют сил и времени на самопрезентацию, причем не только в профессиональной сфере. Их аккаунты в соцсетях, по сути, превращаются в виртуальные площадки для создания персонального бренда. Некоторые создают в Сети настолько привлекательную картинку "удавшейся жизни", что количество подписчиков позволяет неплохо зарабатывать на платных публикациях. И это не единственный способ монетизации сетевой популярности. Во многих сферах деятельности востребованность специалиста, а значит, и сумма вознаграждения, на которую он может претендовать, многократно возрастает, если у него есть раскрученный профессиональный блог. Интерес аудитории к таким блогам периодически подогревают постами формата life style.

Впрочем, виртуальные картинки "успешной жизни" в наше время создают даже те, кто вовсе на этом не зарабатывает. Это дает нематериальный эффект, который психологи называют "поглаживанием". Речь идет о том, чтобы привлекать внимание других людей и получать от них признание собственной значимости или хотя бы просто своего существования. Для миллениалов важно быть замеченными, ради этого они активничают в информационном пространстве.

Ирония в том, что такая всеобщая активность усиливает и без того неслабый информационный поток, обрушивающийся на современного человека. Претендентов на ресурс внимания становится слишком много, в итоге в этой плоскости разворачивается еще более жесткая конкурентная борьба, чем на рынке труда. Средствами такой борьбы становятся именно те вещи, которые должны были служить для отдыха, расслабления, восстановления ресурсов психики. К примеру, поездки в отпуск, посещения развлекательных мероприятий, занятия спортом, даже дружеские и семейные посиделки. Все они, запечатленные на фото или видео, превращаются в инструменты социальной конкуренции.

Бравирование простотой

По словам психотерапевта Елены Рыхальской, демонстрирование успеха далеко не у всех сводится к нарочитой роскоши или гламуру. Все может быть как раз наоборот. Простота, граничащая с небрежностью, сознательное избегание логотипов luxury-брендов, выбор максимально демократичных транспортных средств и блюд, игнорирование гламура — тоже варианты демонстративно экзальтированной акцентуации, особенно если речь идет о человеке, чей уровень доходов позволил бы жить в роскоши. Психотерапевт видела много примеров именно такого поведения среди богатых людей нового поколения.

"Они противопоставляют себя тем, кто выбирает показную роскошь, как бы говоря: "Я езжу на велосипеде в растянутой футболке и ем пиццу, но я могу тебя купить, если захочу", — подчеркивает Рыхальская. — За демонстрацией успеха часто стоит возвращение к детским обидам, иллюзорная отработка давних комплексов. Попытка доказать сверстникам из прошлого, что как минимум "я круче, чем вы думали", а как максимум — "я крут, а вы — неудачники". К сожалению, такая победа не доставляет искренней радости. Здесь скрыта опасная психологическая ловушка: люди пытаются что-то доказать не столько окружающим, сколько себе, а это не работает".

Виртуальные картинки "успешной жизни" в наше время создают даже те, кто вовсе на этом не зарабатывает. Это дает нематериальный эффект, который психологи называют "поглаживанием"

По мнению психотерапевта, миллениалы многого достигли вопреки обстоятельствам. Это self мade-поколение, ему хорошо знакомо чувство несправедливости, которое не исчезает даже после достижения триумфа.

"Это чувство консервируется в рамках системы сублимации, — уверяет Елена Рыхальская. — Таким людям часто снятся тревожные сны. Они не умеют от души радоваться, и многие пытаются снять напряжение с помощью искусственных средств релаксации".

Среди клиентов Рыхальской представители поколения Y составляют более 50%. Они вообще чаще и охотнее, чем их родители, обращаются к психологам и психотерапевтам, видя в таких сервисах не просто средство решения личных проблем, но ресурс для развития, по сути, еще один инструмент достижения успеха. К рекомендациям относятся очень серьезно. Во время сеансов делают заметки. По словам психотерапевта, такие клиенты любят получать конкретизированные задания. Записывают их на телефон и всегда выполняют к следующей встрече.

Важно

Большие надежды. Что мешает миллениалам воплощать в жизнь свои мечты

"Раз в неделю утром в 7:30 ко мне приходит молодой бизнесмен, которого когда-то привела на прием его девушка, решившая с ним расстаться. Проблему с их отношениями мы давно урегулировали, но у него возникло множество других вопросов, он звонит перед важными переговорами, советуется, когда бывает сложно выстроить линию поведения, и никогда не пропускает назначенные сеансы. Это классический пример клиента-миллениала, — говорит Рыхальская. — В жизни этих людей далеко не все гладко, но по сравнению с поколением родителей они сделали существенный шаг вперед в направлении психического оздоровления. На мой взгляд, у многих из них есть неплохие шансы вырастить вполне счастливых детей, правда, для этого еще придется немало поработать над собой".