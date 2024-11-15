Мама, которая продала 8-месячного ребенка с помощью соцсети, через неделю решила вернуть его

Теперь за свои действия женщина будет отвечать перед законом, ведь ее обвиняют в торговле детьми. Личность покупательницы пока не установлена.

В Южно-Африканской Республике 23-летняя женщина через социальную сеть продала собственного младенца. Через неделю она решила вернуть ребенка, мотивируя тем, что скучает по нему, пишет Daily Star.

Журналисты отмечают, что женщина выставила на продажу своего сына через социальную сеть. Ее нашла покупательница, они договорились о сумме. При встрече мать передала своего сына.

Через семь дней она изменила свое мнение, скучая по малышу. Однако покупательница не собиралась возвращать малыша.

"Я жалею обо всем, что сделала. Я сделала это из отчаяния", — рассказала она.

25-летний знакомый дамы отметил, что является отцом ребенка. Он усомнился в том, что женщина продала малыша.

"У нее не было денег, чтобы заботиться о ребенке, когда он родился. Она отправила ребенка своей семье", — уточнил он.

По словам представителей полиции, сейчас возбуждено уголовное производство по торговле детьми. В прокуратуре отметили, что покупательница не заплатила денег за покупку ребенка, поэтому отследить ее невозможно.

Напомним, в начале ноября женщина очень разозлилась, когда узнала, что муж назвал ребенка в честь начальницы. Теперь она хочет подать на развод.

Позже одна беременная женщина испугалась, когда увидела на УЗИ, кого вынашивает. Дело в том, что малыш напомнил ей зловещего персонажа из мультфильма "Салатные пальчики".