Мама, яка продала 8-місячну дитину за допомогою соцмережі, через тиждень вирішила повернути її

Тепер за свої дії жінка буде відповідати перед законом, адже її звинувачують в торгівлі дітьми. Особу покупчині наразі не встановлено.

У Південно-Африканській Республіці 23-річна жінка через соціальну мережу продала власне немовля. Через тиждень вона вирішила повернути дитину, мотивуючи тим, що сумує за нею, пише Daily Star.

Журналісти зазначають, що жінка виставила на продаж свого сина через соціальну мережу. Її знайшла покупчиня, вони домовились про суму. При зустрічі мати передала свого сина.

Через сім днів вона змінила свою думку, сумуючи за малям. Однак покупчиня не збиралась повертати малюка.

"Я шкодую про все, що зробила. Я зробила це з розпачу", — розповіла вона.

25-річний знайомий пані зазначив, що являється батьком дитини. Він засумнівався в тому, що жінка продала маля.

"У неї не було грошей, щоб дбати про дитину, коли вона народилась. Вона відправила дитину своїй сім'ї", — уточнив він.

За словами представників поліції, наразі порушено кримінальне провадження щодо торгівлі дітьми. В прокуратурі зазначили, що покупчиня не заплатила грошей за покупку дитини, тому відстежити її неможливо.

Нагадаємо, на початку листопада жінка дуже розлютилась, коли дізналась, що чоловік назвав дитину на честь начальниці. Тепер вона хоче подати на розлучення.

Пізніше одна вагітна жінка перелякалась, коли побачила на УЗД, кого виношує. Річ в тім, що малюк нагадав їй зловісного персонажа з мультфільму "Салатні пальчики".