Новый бомбардировщик B-21 Raider: медленный прогресс в готовности

Вступив в строй, новый бомбардировщик B-21 Raider займет важнейшее место в стратегии США: две из трех нынешних моделей американских стратегических бомбардировщиков готовятся к выходу на пенсию.

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По словам производителя нового бомбардировщика, компании Northrop Grumman, B-21 Raider успешно проходит летные испытания. Том Джонс, президент авиационного подразделения Northrop, 5 марта этого года представил аудитории симпозиума AFA Warfare Symposium первую за несколько месяцев информацию о B-21, заявив, что он "очень доволен" ходом испытаний и тем фактом, что испытательные полеты проводятся не реже двух раз в неделю.

Фокус перевел статью журналиста Харрисона Касса о том, насколько готов новейший стелс-бомбардировщик B-21 выполнять боевые вылеты.

Медленный прогресс B-21

Будущий бомбардировщик шестого поколения B-21 Raider проходит летные испытания уже около года. Программа остается строго засекреченной, так что новости от Джонса стали редкими лакомыми кусочками информации о загадочном бомбардировщике.

По данным журнала Air & Space Force Magazine, Джонс заявил, что "прогресс B-21 опережает ожидания", и "видны хорошие перспективы" по характеристикам самолета. Он также сказал, что за первый год работы над B-21 было внесено только одно изменение в программное обеспечение.

Джонс объяснил первые успехи программы жесткими наземными испытаниями в дополнение к "более тысячи полетных часов на летающем испытательном стенде, который оценивает внутренние системы B-21, включая аппаратное и программное обеспечение, навигационные и коммуникационные комплексы". Летающий испытательный стенд – это самолет, модифицированный для испытания новых систем; в случае с B-21 уже существующий самолет, не относящийся к семейству B-21, был переоборудован для несения и испытания новых систем, которые в конечном итоге будут включены в B-21.

Применение наземных испытаний и летающего испытательного стенда позволило оптимизировать процесс тестирования B-21 и "примерно на 50% сократить время, необходимое для сертификации программных сборок, что довольно впечатляюще", – рассказал Джонс.

Когда B-21 будет готов?

Джонса спросили, сможет ли Northrop ускорить производство B-21 или даже построить больше единиц, чем предполагалось изначально; ожидается, что ВВС США закупят около сотни B-21. Джонс не стал давать однозначного ответа, сказав: "В конечном итоге, именно администрация… должна определить необходимое количество бомбардировщиков". Он добавил: "Моя обязанность – убедиться, что у ВВС есть возможность помочь чиновникам принять это решение".

Бомбардировщик B-21 Raider Фото: ВВС США

Вступив в строй, новый бомбардировщик B-21 Raider займет важнейшее место в стратегии США: две из трех нынешних моделей американских стратегических бомбардировщиков готовятся к выходу на пенсию. B-1 Lancer и B-2 Spirit уже готовят к списанию, чтобы освободить место для B-21. После снятия с вооружения B-2 B-21 станет единственным стелс-бомбардировщиком на вооружении США – и, возможно, всех остальных стран.

B-21 присоединится к B-52 Stratofortress в списке американских стратегических бомбардировщиков, и их сравнение представляется достаточно интересным. B-52 впервые поднялся в воздух в 1950-х годах и стал одним из самых долговечных военных самолетов США, поступив на вооружение задолго до появления B-1 и B-2. В то же время B-21 будет совершенно новым и напичканным новыми технологиями самолетом – достойный высокотехнологичный соперник для восьмидвигательного В-52. Вместе эта пара даст США полный спектр стратегических возможностей по доставке как конвенционального, так и ядерного оружия.

Об авторе

Харрисон Касс – журналист, пишущий об обороне и национальной безопасности, на счету которого более 1000 статей на темы, связанные с международными проблемами. Адвокат, пилот, гитарист и профессиональный хоккеист, Харрисон служил летчиком-стажером в ВВС США, но был демобилизован по состоянию здоровья. Получил степень бакалавра в колледже Лейк-Форест, степень доктора юриспруденции в Орегонском университете и степень магистра в Нью-Йоркском университете. Харрисон слушает группу Dokken.