Новий бомбардувальник B-21 Raider: повільний прогрес у готовності

Ставши до ладу, новий бомбардувальник B-21 Raider займе найважливіше місце в стратегії США: дві з трьох нинішніх моделей американських стратегічних бомбардувальників готуються до виходу на пенсію.

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За словами виробника нового бомбардувальника, компанії Northrop Grumman, B-21 Raider успішно проходить льотні випробування. Том Джонс, президент авіаційного підрозділу Northrop, 5 березня цього року представив аудиторії симпозіуму AFA Warfare Symposium першу за кілька місяців інформацію про B-21, заявивши, що він "дуже задоволений" ходом випробувань і тим фактом, що випробувальні польоти проводять не рідше, ніж двічі на тиждень.

Фокус переклав статтю журналіста Гаррісона Касса про те, наскільки готовий новітній стелс-бомбардувальник B-21 виконувати бойові вильоти.

Повільний прогрес B-21

Майбутній бомбардувальник шостого покоління B-21 Raider проходить льотні випробування вже близько року. Програма залишається суворо засекреченою, тож новини від Джонса стали рідкісними ласими шматочками інформації про загадковий бомбардувальник.

За даними журналу Air & Space Force Magazine, Джонс заявив, що "прогрес B-21 випереджає очікування", і "видно хороші перспективи" за характеристиками літака. Він також сказав, що за перший рік роботи над B-21 було внесено тільки одну зміну в програмне забезпечення.

Джонс пояснив перші успіхи програми жорсткими наземними випробуваннями на додаток до "понад тисячі польотних годин на літаючому випробувальному стенді, який оцінює внутрішні системи B-21, включно з апаратним і програмним забезпеченням, навігаційними та комунікаційними комплексами". Літаючий випробувальний стенд — це літак, модифікований для випробування нових систем; у випадку з B-21 вже наявний літак, який не належить до сімейства B-21, було переобладнано для несення і випробування нових систем, які зрештою буде включено в B-21.

Застосування наземних випробувань і літаючого випробувального стенду дало змогу оптимізувати процес тестування B-21 і "приблизно на 50% скоротити час, необхідний для сертифікації програмних збірок, що доволі вражаюче", — розповів Джонс.

Коли B-21 буде готовий?

Джонса запитали, чи зможе Northrop прискорити виробництво B-21 або навіть побудувати більше одиниць, ніж передбачалося спочатку; очікується, що ВПС США закуплять близько сотні B-21. Джонс не став давати однозначної відповіді, сказавши: "Зрештою, саме адміністрація... має визначити необхідну кількість бомбардувальників". Він додав: "Мій обов'язок — переконатися, що у ВПС є можливість допомогти чиновникам ухвалити це рішення".

Бомбардувальник B-21 Raider Фото: ВПС США

Вступивши в дію, новий бомбардувальник B-21 Raider займе найважливіше місце в стратегії США: дві з трьох нинішніх моделей американських стратегічних бомбардувальників готуються до виходу на пенсію. B-1 Lancer і B-2 Spirit вже готують до списання, щоб звільнити місце для B-21. Після зняття з озброєння B-2 B-21 стане єдиним стелс-бомбардувальником на озброєнні США — і, можливо, всіх інших країн.

B-21 приєднається до B-52 Stratofortress у списку американських стратегічних бомбардувальників, і їхнє порівняння видається досить цікавим. B-52 вперше піднявся в повітря в 1950-х роках і став одним із найдовговічніших військових літаків США, вступивши на озброєння задовго до появи B-1 і B-2. Водночас B-21 буде абсолютно новим і напханим новими технологіями літаком — гідний високотехнологічний суперник для восьмидвигунового В-52. Разом ця пара дасть США повний спектр стратегічних можливостей з доставки як конвенціональної, так і ядерної зброї.

Про автора

Гаррісон Касс — журналіст, який пише про оборону і національну безпеку, на рахунку якого понад 1000 статей на теми, пов'язані з міжнародними проблемами. Адвокат, пілот, гітарист і професійний хокеїст, Гаррісон служив льотчиком-стажистом у ВПС США, але був демобілізований за станом здоров'я. Отримав ступінь бакалавра в коледжі Лейк-Форест, ступінь доктора юриспруденції в Орегонському університеті та ступінь магістра в Нью-Йоркському університеті. Гаррісон слухає гурт Dokken.