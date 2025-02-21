Похож на COVID-19 и может мутировать: что известно о вирусе HKU5, найденном в летучих мышах
Летучие мыши вновь принесли научному миру страшилку в виде вируса, который использует те же методы заражения, которые положили начало последней пандемии. Он является потенциальной опасностью для человечества, хотя у нас еще есть кое-какая надежда.
Среди сотен тысяч вирусов, населяющих наш мир, некоторые штаммы опасных болезней в последнее время вышли из тени, привлекая внимание ученых своими потенциальными последствиями для здоровья населения планеты. Одним из таких вирусов является коронавирус летучей мыши Pipistrellus HKU5 (Bat-CoV HKU5) — оболочечный одноцепочечный РНК-вирус с положительной цепочкой, обнаруженный у японских летучих мышей-пипистрелей в Гонконге. Он имеет близкое генетическое родство с коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV), который стал причиной вспышки заболевания в 2012 году, пишет South China Morning Post.
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Открытие Bat-CoV HKU5 быстро вызвало среди ученых вопросы о его способности заражать людей, ведь многие из них еще хорошо помнят начало последней пандемии. Их исследование, опубликованное в журнале Cell и проведенное за под руководством Ши Чжэнли — ведущего вирусолога, известной как "женщина-летучая мышь", показало, что в то время как MERS-CoV использует рецептор DPP4 для проникновения в клетки человека, Bat-CoV HKU5 может использовать рецептор ACE2 своего естественного хозяина, японской летучей мыши-пипистреллы (Pipistrellus abramus), для проникновения в наш организм.Важно
Использование этого рецептора важно, поскольку ACE2 — это тот же рецептор, который использовал SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, для заражения. Однако важно отметить, что способность Bat-CoV HKU5 использовать человеческие рецепторы ACE2 не установлена, и в настоящее время нет никаких доказательств того, что этот вирус заражает с легкостью людей, как это делал COVID-19 и его варианты, такие как Пирола, о которых Фокус уже писал ранее.
Животные вновь стали вестниками апокалипсиса
Возможность межвидовой передачи коронавирусов, особенно от летучих мышей к человеку, является предметом постоянных исследований, особенно ввиду последних событий. Летучие мыши являются своеобразными резервуарами для различных коронавирусов, и поэтому не раз вызывали критику ученых по поводу экспериментов над ними о чем также ранее писал Фокус, а их тесный контакт с другими животными и людьми может способствовать распространению болезней. Генетическое сходство между Bat-CoV HKU5 и MERS-CoV позволило ученым предположить, что в результате рекомбинации у летучих мышей могут возникнуть новые коронавирусы, способные в итоге инфицировать человека. Это еще раз напоминает о большой важности мониторинга популяций летучих мышей и их вирусов для предотвращения возможного начала новой пандемии.
Зоонозные заболевания — это инфекции, которые передаются от животных к человеку, часто через прямой контакт или зараженную пищу и воду. Более 60% известных инфекционных заболеваний человека являются зоонозами, что делает их серьезной проблемой для общественного здравоохранения.
Приблизительно 75% новых или возникающих инфекционных заболеваний происходят от животных, включая такие вирусы, как Эбола и коронавирусы. Эти болезни также могут передаваться через переносчиков, таких как клещи и комары, что увеличивает их распространение.
Некоторые наиболее известные зоонозы включают бешенство, сальмонеллез и болезнь Лайма, все из которых представляют угрозу для здоровья человека. Эффективные стратегии профилактики включают вакцинацию, соблюдение правил гигиены и мониторинг популяций животных.
Пандемия, изменившая наш мир навсегда
Пандемия COVID-19, вызванная SARS-CoV-2, в свое время оказала серьезное глобальное воздействие на все аспекты нашего быта. Появившись в конце 2019 года, этот вирус привел к широкому распространению заболеваний, значительной смертности и беспрецедентным нарушениям повседневной жизни и экономики во всем мире. Пандемия выявила уязвимость глобальных систем здравоохранения и показала всю необходимость надежного эпиднадзора и механизмов быстрого реагирования для борьбы со вспышками подобных инфекционных заболеваний.
По состоянию на начало 2025 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала о более чем 780 миллионах подтвержденных случаев заболевания по всему миру, при этом официально было зарегистрировано около 7 миллионов смертей. Однако анализ избыточной смертности позволяет предположить, что истинное число погибших может быть значительно выше.
В Соединенных Штатах Америки COVID-19 продолжает заражать население: за последний год в среднем умирало около 900 человек в неделю. Пожилые люди подвергались непропорционально большому воздействию вируса. Так, в течение предыдущей зимы на людей в возрасте 75 лет и старше приходилось около половины госпитализаций и внутрибольничных смертей от COVID-19 в стране.
Пандемия также привела к сокращению продолжительности жизни в нескольких странах. Например, в США с 2019 по 2021 год ожидаемая продолжительность жизни сократилась почти на 3 года.
Вакцинация была выведена на глобальный уровень и всего в мире было введено более 13,5 миллиардов доз. Более 70% населения мира получило хотя бы одну дозу вакцины COVID-19. Несмотря на эти усилия, неравенство в отношении вакцин сохраняется, особенно в странах с низким уровнем дохода, которые сталкиваются с трудностями в получении бустерных доз.
Прошедшая пандемия также оказала глубокое влияние на психическое здоровье людей во всем мире. Показатели депрессии и тревожности выросли на 25% везде, причем наиболее пострадавшими группами являются молодые люди и медицинские работники.
COVID-19 продолжает жить и процветать
По состоянию на начало 2025 года картина, связанная с COVID-19, продолжает меняться с появлением все новых вариантов. Один из таких вариантов, XЭC, впервые выявленный в Германии в середине 2024 года, был обнаружен во многих странах, включая США, Великобританию и Австралию. XЭC — это рекомбинантный вариант, сочетающий в себе генетический материал предыдущих субвариантов омикрон KS.1.1 и KP.3.3. Первые данные, полученные при его изучении, свидетельствовали о том, что XЭC может иметь преимущество в передаче вируса по сравнению с более ранними штаммами, однако существующие вакцины по-прежнему эффективны для снижения тяжелых заболеваний, связанных с этим вариантом.
Еще один вариант, представляющий интерес ученых — KP.3.1.1, потомок линии JN.1 Omicron. К середине 2024 года на KP.3.1.1 приходилась значительная часть новых случаев COVID-19 в США. Этот вариант отличается повышенной трансмиссивностью и способностью обходить иммунные реакции, вызванные предыдущими инфекциями и вакцинацией. В ответ на это были разработаны обновленные вакцины, направленные на штамм KP.2, которые, как ожидалось, должны обеспечить защиту от KP.3.1.1.
Появление этих вариантов отлично показывают всю яркую динамику вирусов SARS-CoV-2 и их мутаций, порождающих все новые варианты. Мониторинг таких изменений позволяет своевременно обновлять стратегии общественного здравоохранения и формулы вакцин, обеспечивая устойчивую защиту от эволюционирующих штаммов. Органы здравоохранения во всем мире активно отслеживают эти мутации, чтобы использовать их в кампаниях по вакцинации и других профилактических мерах.
Хотя Bat-CoV HKU5 остается вирусом, встречающимся преимущественно у летучих мышей и не имеющим в настоящее время доказательств заражения человека, само его существование не исключает реальность мутации, которая позволит ему начать новую пандемию по всем уголкам планеты. Уроки, извлеченные из пандемии COVID-19, и постоянное появление новых вариантов, таких как XЭC и KP.3.1.1, говорят про острую необходимость проактивного мониторинга болезней, исследований и обеспечения готовности для смягчения потенциальных будущих зоонозных и пандемических угроз.
Ранее Фокус писал о том, что птичий грипп уже далеко не только птичий. Болезнь добралась до норок и морских львов.
Также Фокус писал о том, откуда в последнее время появляется столько вирусов. В настоящее время насчитывается около 1,67 миллиона вирусов, заражающих млекопитающих и птиц, которые еще предстоит идентифицировать. Считается, что до 827 000 из них способны заразить человека.
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