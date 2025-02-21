Похож на COVID-19 и может мутировать: что известно о вирусе HKU5, найденном в летучих мышах

Летучие мыши вновь принесли научному миру страшилку в виде вируса, который использует те же методы заражения, которые положили начало последней пандемии. Он является потенциальной опасностью для человечества, хотя у нас еще есть кое-какая надежда.

Related video

Среди сотен тысяч вирусов, населяющих наш мир, некоторые штаммы опасных болезней в последнее время вышли из тени, привлекая внимание ученых своими потенциальными последствиями для здоровья населения планеты. Одним из таких вирусов является коронавирус летучей мыши Pipistrellus HKU5 (Bat-CoV HKU5) — оболочечный одноцепочечный РНК-вирус с положительной цепочкой, обнаруженный у японских летучих мышей-пипистрелей в Гонконге. Он имеет близкое генетическое родство с коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV), который стал причиной вспышки заболевания в 2012 году, пишет South China Morning Post.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Открытие Bat-CoV HKU5 быстро вызвало среди ученых вопросы о его способности заражать людей, ведь многие из них еще хорошо помнят начало последней пандемии. Их исследование, опубликованное в журнале Cell и проведенное за под руководством Ши Чжэнли — ведущего вирусолога, известной как "женщина-летучая мышь", показало, что в то время как MERS-CoV использует рецептор DPP4 для проникновения в клетки человека, Bat-CoV HKU5 может использовать рецептор ACE2 своего естественного хозяина, японской летучей мыши-пипистреллы (Pipistrellus abramus), для проникновения в наш организм.

Важно

Платить будут наши дети: COVID-19 обрек многих новорожденных на развитие серьезного отклонения

Использование этого рецептора важно, поскольку ACE2 — это тот же рецептор, который использовал SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, для заражения. Однако важно отметить, что способность Bat-CoV HKU5 использовать человеческие рецепторы ACE2 не установлена, и в настоящее время нет никаких доказательств того, что этот вирус заражает с легкостью людей, как это делал COVID-19 и его варианты, такие как Пирола, о которых Фокус уже писал ранее.

Животные вновь стали вестниками апокалипсиса

Возможность межвидовой передачи коронавирусов, особенно от летучих мышей к человеку, является предметом постоянных исследований, особенно ввиду последних событий. Летучие мыши являются своеобразными резервуарами для различных коронавирусов, и поэтому не раз вызывали критику ученых по поводу экспериментов над ними о чем также ранее писал Фокус, а их тесный контакт с другими животными и людьми может способствовать распространению болезней. Генетическое сходство между Bat-CoV HKU5 и MERS-CoV позволило ученым предположить, что в результате рекомбинации у летучих мышей могут возникнуть новые коронавирусы, способные в итоге инфицировать человека. Это еще раз напоминает о большой важности мониторинга популяций летучих мышей и их вирусов для предотвращения возможного начала новой пандемии.

Зоонозные заболевания — это инфекции, которые передаются от животных к человеку, часто через прямой контакт или зараженную пищу и воду. Более 60% известных инфекционных заболеваний человека являются зоонозами, что делает их серьезной проблемой для общественного здравоохранения.

Пандемия COVID-19 представляла угрозу даже домашним животным, а некоторые, наоборот, считали их источником болезни Фото: Getty Images

Приблизительно 75% новых или возникающих инфекционных заболеваний происходят от животных, включая такие вирусы, как Эбола и коронавирусы. Эти болезни также могут передаваться через переносчиков, таких как клещи и комары, что увеличивает их распространение.

Некоторые наиболее известные зоонозы включают бешенство, сальмонеллез и болезнь Лайма, все из которых представляют угрозу для здоровья человека. Эффективные стратегии профилактики включают вакцинацию, соблюдение правил гигиены и мониторинг популяций животных.

Пандемия, изменившая наш мир навсегда

Пандемия COVID-19, вызванная SARS-CoV-2, в свое время оказала серьезное глобальное воздействие на все аспекты нашего быта. Появившись в конце 2019 года, этот вирус привел к широкому распространению заболеваний, значительной смертности и беспрецедентным нарушениям повседневной жизни и экономики во всем мире. Пандемия выявила уязвимость глобальных систем здравоохранения и показала всю необходимость надежного эпиднадзора и механизмов быстрого реагирования для борьбы со вспышками подобных инфекционных заболеваний.

По состоянию на начало 2025 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала о более чем 780 миллионах подтвержденных случаев заболевания по всему миру, при этом официально было зарегистрировано около 7 миллионов смертей. Однако анализ избыточной смертности позволяет предположить, что истинное число погибших может быть значительно выше.

Вирус стремительно прокатился по всей Земле, парализовав почти все привычные повседневные активности Фото: New Atlas

В Соединенных Штатах Америки COVID-19 продолжает заражать население: за последний год в среднем умирало около 900 человек в неделю. Пожилые люди подвергались непропорционально большому воздействию вируса. Так, в течение предыдущей зимы на людей в возрасте 75 лет и старше приходилось около половины госпитализаций и внутрибольничных смертей от COVID-19 в стране.

Пандемия также привела к сокращению продолжительности жизни в нескольких странах. Например, в США с 2019 по 2021 год ожидаемая продолжительность жизни сократилась почти на 3 года.

Вакцинация была выведена на глобальный уровень и всего в мире было введено более 13,5 миллиардов доз. Более 70% населения мира получило хотя бы одну дозу вакцины COVID-19. Несмотря на эти усилия, неравенство в отношении вакцин сохраняется, особенно в странах с низким уровнем дохода, которые сталкиваются с трудностями в получении бустерных доз.

Прошедшая пандемия также оказала глубокое влияние на психическое здоровье людей во всем мире. Показатели депрессии и тревожности выросли на 25% везде, причем наиболее пострадавшими группами являются молодые люди и медицинские работники.

COVID-19 продолжает жить и процветать

По состоянию на начало 2025 года картина, связанная с COVID-19, продолжает меняться с появлением все новых вариантов. Один из таких вариантов, XЭC, впервые выявленный в Германии в середине 2024 года, был обнаружен во многих странах, включая США, Великобританию и Австралию. XЭC — это рекомбинантный вариант, сочетающий в себе генетический материал предыдущих субвариантов омикрон KS.1.1 и KP.3.3. Первые данные, полученные при его изучении, свидетельствовали о том, что XЭC может иметь преимущество в передаче вируса по сравнению с более ранними штаммами, однако существующие вакцины по-прежнему эффективны для снижения тяжелых заболеваний, связанных с этим вариантом.

Еще один вариант, представляющий интерес ученых — KP.3.1.1, потомок линии JN.1 Omicron. К середине 2024 года на KP.3.1.1 приходилась значительная часть новых случаев COVID-19 в США. Этот вариант отличается повышенной трансмиссивностью и способностью обходить иммунные реакции, вызванные предыдущими инфекциями и вакцинацией. В ответ на это были разработаны обновленные вакцины, направленные на штамм KP.2, которые, как ожидалось, должны обеспечить защиту от KP.3.1.1.

Ученые до сих пор улучшают существующие вакцины, которые даже стали фундаментом новых лекарств, направленных на другие заболевания Фото: spencerbdavis1/pixabay

Появление этих вариантов отлично показывают всю яркую динамику вирусов SARS-CoV-2 и их мутаций, порождающих все новые варианты. Мониторинг таких изменений позволяет своевременно обновлять стратегии общественного здравоохранения и формулы вакцин, обеспечивая устойчивую защиту от эволюционирующих штаммов. Органы здравоохранения во всем мире активно отслеживают эти мутации, чтобы использовать их в кампаниях по вакцинации и других профилактических мерах.

Хотя Bat-CoV HKU5 остается вирусом, встречающимся преимущественно у летучих мышей и не имеющим в настоящее время доказательств заражения человека, само его существование не исключает реальность мутации, которая позволит ему начать новую пандемию по всем уголкам планеты. Уроки, извлеченные из пандемии COVID-19, и постоянное появление новых вариантов, таких как XЭC и KP.3.1.1, говорят про острую необходимость проактивного мониторинга болезней, исследований и обеспечения готовности для смягчения потенциальных будущих зоонозных и пандемических угроз.

Ранее Фокус писал о том, что птичий грипп уже далеко не только птичий. Болезнь добралась до норок и морских львов.

Также Фокус писал о том, откуда в последнее время появляется столько вирусов. В настоящее время насчитывается около 1,67 миллиона вирусов, заражающих млекопитающих и птиц, которые еще предстоит идентифицировать. Считается, что до 827 000 из них способны заразить человека.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.