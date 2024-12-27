Платить будут наши дети: COVID-19 обрек многих новорожденных на развитие серьезного отклонения

Пандемия коронавируса изменила все аспекты нашей жизни на годы вперед и даже после своего завершения, она продолжает оказывать эффект на нас. Ученые выяснили, что именно из-за нее среди новорожденных детей стало более распространено определенное отклонение.

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Появление вируса COVID-19 оставило неизгладимый след в общественном здравоохранении, включая его непредвиденные последствия для новорожденных во всем мире. И недавно ученые выяснили, что он является виновником осложнения у младенцев, которое влияет на все аспекты их деятельности на протяжении всей их жизни, пишет Bloomberg.

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В самом начале пандемии доктор Карин Нильсен, педиатр-инфекционист из Детской больницы Маттел при Калифорнийском университете, заметила тревожные тенденции среди детей, родившихся у матерей, заразившихся вирусом во время беременности. Исследование, проведенное Нильсен на основе опыта предыдущих работ изучающих материнские инфекции, такие как вирус Зика, показало, что у таких младенцев чаще наблюдаются проблемы с развитием и задержки когнитивного развития.

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211 младенцев, подвергшихся воздействию COVID-19 внутриутробно, показали, что у 11% из них наблюдаются задержки нейроразвития, что значительно больше, чем у 1,6% младенцев, не подвергшихся воздействию вируса, говорится в исследовании, опубликованном в журнале BMJ Open. Эти задержки охватывали двигательные, когнитивные и языковые навыки, и примерно у 11% из них к 28 месяцам были выявлены расстройства аутистического спектра (РАС), что значительно превышает 1-2%, обычно наблюдаемые в этом возрасте.

Исследование выявило потенциальную связь между вирусом COVID-19 и повышенным риском аутизма, хотя окончательные выводы остаются неопределенными из-за размера выборки и сложного взаимодействия генетических и экологических факторов. Оно также выяснило, что влияние вируса на развитие плода может быть обусловлено воспалением и повреждением плаценты. Более ранние результаты, полученные в глобальных выборках, связывали серьезное повреждение плаценты с кислородным и питательным голоданием, даже у матерей с бессимптомной инфекцией.

Эти результаты подтвердил Дэвид Шварц, перинатальный патолог, который отметил, что масштабы и характер повреждений, вызванных COVID-19, были беспрецедентными за 45 лет его исследований. Вакцинация, по-видимому, снижает эти риски, поскольку исследования подтверждают меньшее количество осложнений среди вакцинированных матерей. Однако такие социальные проблемы, как преждевременные роды, которые резко возросли во время пандемии, еще больше усугубляют уязвимость в развитии.

В одних лишь США уровень преждевременных родов вырос до 10,5% еще в 2021 году, что привело к таким неблагоприятным последствиям, как увеличение числа мертворожденных и долгосрочные риски для здоровья выживших детей. Хотя полученные результаты согласуются с другими исследованиями, указывающими на материнские инфекции как факторы риска развития аутизма и проблем нейроразвития, они также подчеркивают необходимость проведения крупномасштабных долгосрочных исследований, заявили авторы. Они выступают за проведение масштабных исследований с участием тысяч детей, чтобы выявить полное влияние COVID-19 на здоровье ребенка.

Прошлые работы по изучению распространенности аутизма показали диагностические тенденции связанные с этим отклонением. Так, в исследовании 2021 года отмечалось, что с 2019 года показатели заболеваемости аутизмом в мире выросли более чем в два раза, что объясняется повышением осведомленности и совершенствованием методов диагностики. Только в США аутизм в конечном итоге диагностируется у одного из 36 детей, что еще раз подчеркивает важность раннего выявления и вмешательства в развитие этого осложнения. Для детей, родившихся во время пандемии, своевременный доступ к терапии может значительно улучшить результаты его прогрессии, считают ученые.

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