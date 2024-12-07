До катастрофы один шаг: ученые опасаются мутации опасной болезни и новой пандемии

Не успел мир оклематься от глобального карантина, связанного с COVID-19, как мы оказались в шаге от очередной катастрофы в сфере здравоохранения. Ученые опасаются, что смертельный грипп начнет инфицировать людей, до чего ему осталась еще одна мутация.

В недавнем исследовании Scripps Research ученые рассказали о потенциальном риске для здоровья населения, связанном с вирусом гриппа H5N1, который уже циркулирует на некоторых молочных фермах. Исследователи обнаружили, что одна генетическая мутация может значительно повысить способность вируса заражать людей, хотя непосредственная угроза остается низкой, пишет ScienceBlog.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Исследование, опубликованное в журнале Science, подчеркивает критическую необходимость постоянного мониторинга этого высокопатогенного штамма птичьего гриппа. Мутация, обозначенная как Q226L, включает в себя переход от глутамина к лейцину в определенной позиции в белке гемагглютинина вируса. Этот белок позволяет вирусу связываться с клетками хозяина, что имеет решающее значение для заражения. В своем нынешнем виде вирус H5N1 в первую очередь нацелен на рецепторы птичьего типа. Однако мутация Q226L позволяет вирусу более эффективно связываться с рецепторами человеческого типа, что знаменует собой значительный шаг к потенциальной передаче вируса от человека к человеку.

Важно

Мегаполисы будет не узнать: ученые рассказали, как COVID-19 изменит вид многих городов

Тем не менее, для широкого распространения вируса среди людей, вероятно, потребуются дальнейшие генетические изменения. Исследование было основано на штамме H5N1, связанном со случаем заболевания человека в Техасе, что является первой подобной инфекцией, вызванной адаптированным к крупному рогатому скоту вариантом в США. По состоянию на октябрь 2024 года, 2.3.4.4b вариант H5N1 заразил не менее 15 человек во всем мире, в основном через прямой контакт с зараженным домашним скотом или птицей. Хотя до сих пор инфекции протекали в легкой форме, в прошлом H5N1 вызывал тяжелые последствия у людей.

Ведущий исследователь Тинг-Хуи Лин и ее команда отмечают, что их результаты особенно тревожны, поскольку мутация Q226L достигает значительного преображения в предпочтениях рецепторов с помощью одного изменения. Это отличается от результатов более ранних исследований, которые указывали на необходимость нескольких мутаций для достижения аналогичных эффектов, что делает эволюцию текущего штамма в сторону адаптации к человеку более правдоподобной и опасной.

Результаты исследования согласуются с историческими опасениями ученых по поводу зоонозных заболеваний, когда патогены переходят от животных к человеку. Вирусы гриппа, в частности, неоднократно демонстрировали свою способность адаптироваться и вызывать пандемии. Данное исследование подтверждает важность строгих мер биобезопасности и генетического контроля в зонах повышенного риска, таких как фермы, где часто происходит взаимодействие между людьми и животными. Зоонозные заболевания являются важнейшей глобальной проблемой здравоохранения. Исторические данные показывают, что около 60% возникающих инфекционных заболеваний происходят именно от животных. Меры по охране здоровья населения в сочетании с международным сотрудничеством играют важную роль в снижении рисков, связанных с такими патогенами.

Ранее Фокус писал о том, что птичий грипп уже далеко не только птичий. Болезнь добралась до норок и морских львов.

Также Фокус писал о том, откуда в последнее время появляется столько вирусов. В настоящее время насчитывается около 1,67 миллиона вирусов, заражающих млекопитающих и птиц, которые еще предстоит идентифицировать. Считается, что до 827 000 из них способны заразить человека.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.