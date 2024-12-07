До катастрофи один крок: учені побоюються мутації небезпечної хвороби та нової пандемії

Не встиг світ оговтатися від глобального карантину, пов'язаного з COVID-19, як ми опинилися за крок до чергової катастрофи у сфері охорони здоров'я. Учені побоюються, що смертельний грип почне інфікувати людей, до чого йому залишилася ще одна мутація.

У нещодавньому дослідженні Scripps Research вчені розповіли про потенційний ризик для здоров'я населення, пов'язаний із вірусом грипу H5N1, який уже циркулює на деяких молочних фермах. Дослідники виявили, що одна генетична мутація може значно підвищити здатність вірусу заражати людей, хоча безпосередня загроза залишається низькою, пише ScienceBlog.

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Дослідження, опубліковане в журналі Science, підкреслює критичну необхідність постійного моніторингу цього високопатогенного штаму пташиного грипу. Мутація, позначена як Q226L, передбачає перехід від глутаміну до лейцину в певній позиції в білку гемаглютиніну вірусу. Цей білок дозволяє вірусу зв'язуватися з клітинами господаря, що має вирішальне значення для зараження. У своєму нинішньому вигляді вірус H5N1 насамперед націлений на рецептори пташиного типу. Однак мутація Q226L дає змогу вірусу ефективніше зв'язуватися з рецепторами людського типу, що знаменує собою значний крок до потенційного передання вірусу від людини до людини.

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Проте, для широкого поширення вірусу серед людей, ймовірно, будуть потрібні подальші генетичні зміни. Дослідження було засноване на штамі H5N1, пов'язаному з випадком захворювання людини в Техасі, що є першою подібною інфекцією, спричиненою адаптованим до великої рогатої худоби варіантом у США. Станом на жовтень 2024 року, 2.3.4.4b варіант H5N1 заразив щонайменше 15 людей в усьому світі, здебільшого через прямий контакт із зараженою домашньою худобою або птицею. Хоча досі інфекції протікали в легкій формі, у минулому H5N1 спричиняв тяжкі наслідки у людей.

Провідний дослідник Тінг-Хуї Лін та її команда зазначають, що їхні результати є особливо тривожними, оскільки мутація Q226L досягає значного перетворення в уподобаннях рецепторів за допомогою однієї зміни. Це відрізняється від результатів більш ранніх досліджень, які вказували на необхідність декількох мутацій для досягнення аналогічних ефектів, що робить еволюцію поточного штаму в бік адаптації до людини більш правдоподібною і небезпечною.

Результати дослідження узгоджуються з історичними побоюваннями вчених щодо зоонозних захворювань, коли патогени переходять від тварин до людини. Віруси грипу, зокрема, неодноразово демонстрували свою здатність адаптуватися і викликати пандемії. Це дослідження підтверджує важливість суворих заходів біобезпеки та генетичного контролю в зонах підвищеного ризику, таких як ферми, де часто відбувається взаємодія між людьми і тваринами. Зоонозні захворювання є найважливішою глобальною проблемою охорони здоров'я. Історичні дані показують, що близько 60% інфекційних захворювань, які виникають, походять саме від тварин. Заходи з охорони здоров'я населення в поєднанні з міжнародним співробітництвом відіграють важливу роль у зниженні ризиків, пов'язаних із такими патогенами.

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