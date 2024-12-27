Платити будуть наші діти: COVID-19 прирік багатьох новонароджених на розвиток серйозного відхилення

Пандемія коронавірусу змінила всі аспекти нашого життя на роки вперед і навіть після свого завершення, вона продовжує чинити ефект на нас. Вчені з'ясували, що саме через неї серед новонароджених дітей стало більш поширеним певне відхилення.

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Поява вірусу COVID-19 залишила незгладимий слід у громадській охороні здоров'я, включно з його непередбачуваними наслідками для новонароджених у всьому світі. І нещодавно вчені з'ясували, що він є винуватцем ускладнення у немовлят, яке впливає на всі аспекти їхньої діяльності впродовж усього їхнього життя, пише Bloomberg.

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На самому початку пандемії докторка Карін Нільсен, педіатриня-інфекціоністка з Дитячої лікарні Маттел при Каліфорнійському університеті, помітила тривожні тенденції серед дітей, народжених у матерів, які заразилися вірусом під час вагітності. Дослідження, проведене Нільсен на основі досвіду попередніх робіт, що вивчають материнські інфекції, такі як вірус Зіка, показало, що у таких немовлят частіше спостерігаються проблеми з розвитком і затримки когнітивного розвитку.

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211 немовлят, які зазнали впливу COVID-19 внутрішньоутробно, показали, що в 11% із них спостерігаються затримки нейророзвитку, що значно більше, ніж у 1,6% немовлят, які не зазнали впливу вірусу, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі BMJ Open. Ці затримки охоплювали рухові, когнітивні та мовні навички, і приблизно в 11% із них до 28 місяців було виявлено розлади аутистичного спектра (РАС), що значно перевищує 1-2%, які зазвичай спостерігаються в цьому віці.

Дослідження виявило потенційний зв'язок між вірусом COVID-19 і підвищеним ризиком аутизму, хоча остаточні висновки залишаються невизначеними через розмір вибірки і складну взаємодію генетичних та екологічних факторів. Воно також з'ясувало, що вплив вірусу на розвиток плода може бути зумовлений запаленням і пошкодженням плаценти. Більш ранні результати, отримані в глобальних вибірках, пов'язували серйозне ушкодження плаценти з кисневим і поживним голодуванням, навіть у матерів із безсимптомною інфекцією.

Ці результати підтвердив Девід Шварц, перинатальний патолог, який зазначив, що масштаби і характер ушкоджень, викликаних COVID-19, були безпрецедентними за 45 років його досліджень. Вакцинація, мабуть, знижує ці ризики, оскільки дослідження підтверджують меншу кількість ускладнень серед вакцинованих матерів. Однак такі соціальні проблеми, як передчасні пологи, які різко зросли під час пандемії, ще більше поглиблюють уразливість у розвитку.

В одних лише США рівень передчасних пологів зріс до 10,5% ще 2021 року, що призвело до таких несприятливих наслідків, як збільшення кількості мертвонароджених і довгострокові ризики для здоров'я дітей, які вижили. Хоча отримані результати узгоджуються з іншими дослідженнями, що вказують на материнські інфекції як на фактори ризику розвитку аутизму і проблем нейророзвитку, вони також підкреслюють необхідність проведення великомасштабних довгострокових досліджень, заявили автори. Вони виступають за проведення масштабних досліджень за участю тисяч дітей, щоб виявити повний вплив COVID-19 на здоров'я дитини.

Минулі роботи з вивчення поширеності аутизму показали діагностичні тенденції пов'язані з цим відхиленням. Так, у дослідженні 2021 року зазначалося, що з 2019 року показники захворюваності на аутизм у світі зросли більш ніж удвічі, що пояснюється підвищенням поінформованості та вдосконаленням методів діагностики. Лише у США аутизм зрештою діагностують в одного з 36 дітей, що ще раз наголошує на важливості раннього виявлення та втручання в розвиток цього ускладнення. Для дітей, народжених під час пандемії, своєчасний доступ до терапії може значно поліпшити результати його прогресії, вважають учені.

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