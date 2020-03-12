В Польше зарегистрирована первая смерть от коронавируса
2020-03-12 17:33:00
Женщина не была за границей в последнее время и не имела контактов с человеком, у которого зарегистрировано заболевание
В Польше зафиксирована первая смерть от коронавируса Covid-19. Умерла 57-летняя женщина, которая находилась в критическом состоянии в больнице в Познани.
Об этом сообщает TVN24.
"Женщина ранее болела, она была очень слабой. Женщина находилась в инфекционном отделении широкоспециализированной городской больницы в Познани. У нее были очень тяжелые клинические признаки пневмонии, ее подключили к искусственной вентиляции легких и ввели в фармакологическую кому. Ее состояние было описано как тяжелое и критическое", – сказано в сообщении.
Известно, что женщина не была за границей в последнее время и не имела контактов с человеком, у которого зарегистрировано заболевание.
Коронавирус обнаружили у мужа и дочери умершей женщины. Сейчас они находятся в больнице.
На сегодня в Польше подтверждено 47 случаев коронавируса по всей стране.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.
- По состоянию на 12 марта, общее число инфицированных COVID-19 в мире достигло 124 825 человек.
- В Минздраве сегодня также заявили, что в Украине по-прежнему лишь один лабораторно подтвержденный случай COVID-19.