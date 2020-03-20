Два Интерсити эвакуировали из Польши более тысячи украинцев
2020-03-20 11:45:00
Всем проверили температуру и раздали памятки о коронавирусе
Во Львовской области на границе с Польшей встретили два поезда, которыми эвакуировали граждан Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
На поездах вернулось более 1150 пассажиров.
"Первый такой поезд прибыл в пункт пропуска "Мостиска-железнодорожная станция" после 4-х утра. Им прибыло более 750 украинцев и один иностранец, имеющий вид на жительство. К вагонам поднялись пограничники и представители санитарно-карантинного подразделения. Всем пассажирам измерили температуру. Кроме температурного скрининга и опроса о состоянии здоровья, всем раздали памятки. Каждый прибывший подписал добровольное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий", – сказано в сообщении.
После 7 утра в пункт пропуска прибыл еще один поезд, которым приехало почти 400 украинских и тоже один иностранец. Их оформление произошло по такому же механизму.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения. В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты. Тем, кто не успеют то этой даты, для возвращения домой советуют связаться с дипломатами по горячей линии или через систему "Друг".
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к украинцам, которые находятся за рубежом, с просьбой не покупать билеты домой после 17 марта.