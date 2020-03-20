Всем проверили температуру и раздали памятки о коронавирусе

Во Львовской области на границе с Польшей встретили два поезда, которыми эвакуировали граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

На поездах вернулось более 1150 пассажиров.

"Первый такой поезд прибыл в пункт пропуска "Мостиска-железнодорожная станция" после 4-х утра. Им прибыло более 750 украинцев и один иностранец, имеющий вид на жительство. К вагонам поднялись пограничники и представители санитарно-карантинного подразделения. Всем пассажирам измерили температуру. Кроме температурного скрининга и опроса о состоянии здоровья, всем раздали памятки. Каждый прибывший подписал добровольное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий", – сказано в сообщении.

После 7 утра в пункт пропуска прибыл еще один поезд, которым приехало почти 400 украинских и тоже один иностранец. Их оформление произошло по такому же механизму.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.