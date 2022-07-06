Уряд Великобританії залишають чиновники, Джонсону загрожує відставка, – ЗМІ

П'ять міністрів перервали роботу із Борисом Джонсоном. Близько 70% британців вважають за нормальне, якщо місце прем'єра займе інша людина.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон може втратити посаду, на нього чекає розмова з представниками парламентських комітетів після відставки кількох міністрів. Про це пише агентство Reuters.

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Джонсон пообіцяв боротися проти закликів піти у відставку, але британські законодавці зустріли таку реакцію глузуванням та зневагою, зазначили журналісти.

Уряд Джонсона залишило уже понад 20 осіб. Законодавці цікавляться, чи зможе Джонсон закрити всі ці позиції, тому що виконавчу владу Великобританії закликають боротися з економічною кризою та можливою рецесією.

[ + – ] Майбутнє Джонсона може вирішити Комітет 1922 року

Майбутнє Джонсона може вирішитися 6 липня на засіданні так званого Комітету 1922 року (комітет об'єднує депутатів-консерваторів, які не входять до уряду, — ред.). На зборах встановлюють правила вотуму довіри до керівництва.

Один із його представників сказав Reuters про впевненість Джонсона у своїй перемозі.

"Робота прем'єр-міністра у важких обставинах полягає в тому, щоб продовжувати йти вперед. Це те, що я збираюся зробити", — заявив Джонсон.

П'ять міністрів залишили Джонсона

Економічний секретар казначейства та міський міністр уряду Великобританії Джон Гленн 6 липня написав заяву про звільнення з посади. В тексті він наголосив, що "зазнав повної недовіри Джонсону та його недалекоглядному керівництву".

"З глибоким жалем йду з уряду… Країна заслуговує на краще", — зазначив він.

Гленн — один з основних союзників колишнього глави британського Мінфіну Ріші Сунака. Зазначимо, що Сунак пішов у відставку разом із головою МОЗ Саджидом Джавідом.

[ + – ] Двоє міністрів не працюватимуть з етичних міркувань

Двоє міністрів заявили, що не продовжать роботу з етичних міркувань. На зміну їм прийшли Надхім Захаві та Стівен Барклі.

Кабінет Джонсона покинули міністр у справах шкіл Робін Волкер, міністр у справах дітей та сім'ї Великобританії Вілл Квінс, міністр юстиції, молодший міністр у справах в'язниць, міністр з питань переселення з Афганістану Вікторія Аткінс та міністр з агроінновацій та адаптації до зміни клімату.

Опитування британських соціологів з YouGov показало, що 69% британців вважають нормальним, якщо Джонсон залишить посаду прем'єр-міністра. Якщо Джонсон все ж таки піде, на його заміну може піти близько 2 місяців.

Звільнення в уряді Джонсона — в чому причина?

Відставки у кабміні Бориса Джонсона почалися після скандалу минулого тижня із заступником головного організатора правлячої Консервативної партії у палаті громад Кріса Пінчера. 52-річний політик влаштував п'яний бешкет в елітному лондонському клубі для консерваторів "Карлтон" на вулиці Пікаділлі, пише таблоїд The Sun.

[ + – ] Кріс Пінчер уже не раз підозрювався у домаганнях

Журналісти зазначили, що Пінчер чіплявся до двох чоловіків. Він не став заперечувати факт непристойної поведінки і сказав, що "минулої ночі надто багато випив".

Далі Пінчер подав у відставку. Джонсон при призначенні Пінчера був у курсі, що той уже підозрювався у домаганнях.

Нагадаємо, що британський прем'єр раніше говорив про токсичну маскулінність президента РФ Володимира Путіна. За його словами, російський президент не розпочав би війни в Україні, якби він був жінкою.

Фокус раніше писав про планову операцію Джонсона на носових пазухах 20 червня після повернення з Києва. У цей час Джонсона замінював віцепрем'єр Домінік Рааб.