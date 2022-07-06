Правительство Великобритании покидают чиновники, Джонсону грозит отставка, – СМИ

Пять министров прервали работу с Борисом Джонсоном. Около 70% британцев считают нормальным, если место премьера займет другой человек.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может лишиться должности, его ждет разговор с представителями парламентских комитетов после отставки нескольких министров. Об этом пишет агентство Reuters.

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Джонсон пообещал бороться против призывов уйти в отставку, но британские законодатели встретили такую реакцию насмешками и пренебрежением, отметили журналисты.

Правительство Джонсона покинуло уже более 20 человек. Законодатели интересуются, сможет ли Джонсон закрыть все эти позиции, потому что исполнительную власть Великобритании призывают бороться с экономическим кризисом и возможной рецессией.

[ + – ] Будущее Джонсона может решить Комитет 1922 года

Будущее Джонсона может решиться 6 июля на заседании так называемого Комитета 1922 года (комитет объединяет не входящих в правительство депутатов-консерваторов, – ред.). На собрании устанавливают правила вотума доверия руководству.

Один из его представителей сказал Reuters об уверенности Джонсона в своей победе.

"Работа премьер-министра в трудных обстоятельствах состоит в том, чтобы продолжать идти вперед. Это то, что я собираюсь сделать", – заявил Джонсон.

Пять министров покинули Джонсона

Экономический секретарь казначейства и городской министр правительства Великобритании Джон Глен 6 июля написал заявление об уходе с поста. В тексте он подчеркнул, что "испытывал полное недоверие Джонсону и его недальновидному руководству".

"С глубоким сожалением ухожу из правительства… Страна заслуживает лучшего", – отметил он.

Глен – один из основных союзников бывшего главы британского Минфина Риши Сунака. Отметим, что Сунак ушел в отставку вместе с главой Минздрава Саджидом Джавидом.

[ + – ] Двое министров не будут работать по этическим соображениям

Двое министров заявили, что не продолжат работу по этическим соображениям. На смену им пришли Надхим Захави и Стивен Баркли.

Кабинет Джонсона покинули министр по делам школ Робин Уолкер, министр по делам детей и семьи Великобритании Уилл Куинс, министр юстиции, младший министр по делам тюрем, министр по вопросам переселения из Афганистана Виктория Аткинс и министр по агроинновациям и адаптации к изменению климата Джо Черчилль.

Опрос британских социологов из YouGov показал, что 69% британцев считают, нормальным, если Джонсон покинет пост премьер-министра. Если Джонсон все же уйдет, на его замену может уйти около 2 месяцев.

Увольнения в правительстве Джонсона – в чем причина?

Отставки в кабмине Бориса Джонсона начались после скандала на прошлой неделе с заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера. 52-летний политик устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов "Карлтон" на улице Пикадилли, пишет таблоид The Sun.

[ + – ] Крис Пинчер уже не раз подозревался в домогательствах

Журналисты отметили, что Пинчер приставал к двоим мужчинам. Он не стал отрицать факт непристойного поведения и сказал, что "прошлой ночью слишком много выпил".

Далее Пинчер подал в отставку. Джонсон при назначении Пинчера был в курсе, что тот уже подозревался в домогательствах.

Напомним, что британский премьер ранее говорил о токсичной маскулинности президента РФ Владимира Путина. По его словам, российский президент не начал бы войну в Украине, если бы он был женщиной.

Фокус ранее писал о плановой операции Джонсона на носовых пазухах 20 июня после возврата из Киева. В єто время Джонсона заменял вице-премьер Доминик Рааб.