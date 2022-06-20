Борис Джонсон по возвращении из Киева перенес операцию

Срочными решениями временно занимается вице-премьер Доминик Рааб. Предполагается, что к работе Джонсон вернется завтра, 21 июня.

Утром в понедельник, 20 июня, в одной из лондонских клиник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перенес небольшую плановую операцию на носовых пазухах под общим наркозом. Об этом сообщает BBC.

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Операция была проведена в 6 утра по киевскому времени, а в 10 он уже вернулся на Даунинг-стрит.

Представители британского правительства сообщили, что временно всеми срочными решениями будет заведовать вице-премьер Доминик Рааб. Уточняется, что возвращение британского премьера к работе будет зависеть от общего состояния здоровья. Но, согласно планам, Джонсон будет председательствовать на совещании министров уже во вторник утром.

Сообщается, что операция прошла успешно, и что она не связана с коронавируснуй инфекцией.

Весной 2020 года Джонсон провел трое суток в реанимации, где лечился от коронавирусной инфекции. Вице-премьер Доминик Рааб тогда также временно нес ответственность за все правительственные решения.

Ранее Фокус разбирался в том, какой план помощи Украине предложил странам Запада Борис Джонсон. Британский лидер убежден, что миру следует подготовиться к длительной войне в Украине, поскольку Путин перешел к "военной кампании на истощение". Поэтому странам-партнерам необходимо обеспечить Киев необходимыми стратегическими ресурсами.

Напомним, что Борис Джонсон заявил, что Евровидение-2023 должно состояться в Украине.