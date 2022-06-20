Борис Джонсон після повернення з Києва переніс операцію

Терміновими рішеннями тимчасово опікується віцепрем'єр Домінік Рааб. Передбачається, що на роботу Джонсон повернеться завтра, 21 червня.

Вранці в понеділок, 20 червня, в одній із лондонських клінік прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон переніс невелику планову операцію на пазухах під загальним наркозом. Про це повідомляє ВВС.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Операцію провели о 6-й ранку за київським часом, а о 10-й Джонсон вже повернувся на Даунінг-стріт.

Представники британського уряду повідомили, що тимчасово всіма терміновими рішеннями управлятиме віцепрем'єр Домінік Рааб. Уточнюється, що повернення британського прем'єра на роботу залежатиме від загального стану здоров'я. Але, згідно з планами, Джонсон головуватиме на нараді міністрів уже у вівторок уранці.

Повідомляється, що операція пройшла успішно, і що вона не пов'язана з коронавірусною інфекцією.

Весною 2020 року Джонсон провів три доби у реанімації, де лікувався від коронавірусної інфекції. Віцепрем'єр Домінік Рааб тоді також тимчасово відповідав за всі урядові рішення.

Раніше Фокус розбирався у тому, який план допомоги Україні запропонував країнам Заходу Борис Джонсон. Британський лідер переконаний, що світові слід підготуватися до тривалої війни в Україні, оскільки Путін перейшов до "воєнної кампанії на виснаження". Тому країнам-партнерам необхідно забезпечити Київ необхідними стратегічними ресурсами.

Нагадаємо, що Борис Джонсон заявив, що Євробачення-2023 має відбутися в Україні.