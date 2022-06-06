У Британії опозиція ініціює відставку Бориса Джонсона, — ЗМІ

54 британські депутати від Консервативної партії подали звернення для запуску процедури про розгляд вотуму довіри чинному главі уряду.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон опинився на межі відставки через скандал Partygate, який пов'язаний з організацією вечірок з алкоголем під час пандемії COVID-19. Про це пише видання The Sunday Times.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

За даними журналістів, голосування для винесення питання вотуму довіри може відбутися вже у середу, 8 червня.

Як мінімум, 54 британські консервативні депутати подали свої звернення для запуску такої процедури. За даними The Sunday Times, цей процес має бути таємним, проте 28 членів Консервативної партії публічно оголосили про своє рішення та закликали прем'єр-міністра Бориса Джонсона піти негайно у відставку.

Можливе звільнення глави уряду пов'язане зі скандалом Partygate. Кабінет міністрів під керівництвом Бориса Джонсона звинувачували в організації вечірок з алкоголем під час пандемії коронавірусу, коли у Великій Британії діяли жорсткі обмеження для населення, а такі збори заборонили по всій країні.

Журналісти, посилаючись на результати опитування ConservativeHome, стверджують, що скандал Partygate серйозно вдарив по рейтингу прем'єр-міністра Сполученого Королівства. У звітах йдеться, що рейтинг задоволеності британців роботою Бориса Джонсона становить мінус 15 пунктів.

Водночас міністр транспорту Великобританії Грант Шеппс у коментарі службі ВВС заявив, що прем'єр-міністр виграє вотум довіри у разі відповідного голосування. Крім цього, член уряду засумнівався, що таку процедуру можуть запустити цього тижня.

Нагадаємо, восени 2020 року в британських ЗМІ з'являлася інформація про те, що опозиція готує заміну прем'єр-міністру Борису Джонсону. Консервативна партія Великобританія почала розглядати кандидатури на посаду нового керівника уряду через стратегію чинного Кабміну у боротьбі з коронавірусом та переговори про торгову угоду з Євросоюзом.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, як прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон може підняти собі рейтинг за допомогою українського питання.