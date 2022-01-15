Робочий захід: англійці тролять Бориса Джонсона за гучні вечірки на Даунінг-стріт (відео)

Цього разу прем'єр-міністр зізнався одразу у двох вечірках, що відбулися під час жалоби за принцом Філіпом. Джонсону довелося особисто вибачитись перед королевою.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон знову підігрів скандал про вечірки під час локдауну на Даунінг-стріт. Цього разу він зізнався про веселощі у резиденції, які проходили у квітні минулого року. У цей час, крім карантинних обмежень, йшла жалоба за принцом Філіпом. Джонсону довелося надсилати особисті вибачення королеві Єлизаветі II, повідомляє Euronews.

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В одній компанії колишній директор з комунікацій Джеймс Слек відзначав свій перехід на іншу роботу. Хто був на другій вечірці, Джонсон не зізнався. Певного моменту відпочиваючі об'єдналися. Прем'єр-міністр заявив, що не брав участі у веселощі, оскільки перебував у заміській резиденції.

Користувачі мережі відразу почали тролити Джонсона, називаючи нові корпоративи в урядовій резиденції "робочими заходами". Цим терміном Джонсон позначив свій танець на дискотеці з членом Лондонської асамблеї Жанетт Арнольд. Тоді вони весело танцювали в одному з клубів, при цьому у Жанетт у руках була іграшка у вигляді джедайського меча, а у прем'єра — банка з напоєм.

[ + – ] Танець Бориса Джонсона з Жанетт Арнольд

Крім того, "робочим заходом" глава уряду Великобританії назвав вечірку, в якій брав участь у травні минулого року. Те, що він веселився у великій компанії під час загальнонаціонального локдауну, Джонсон визнав 12 січня, вибачившись за це.

Десятки англійців вийшли на Даунінг-стріт у масках Бориса Джонсона та з прапорами Великобританії. Вони танцювали, приспівуючи: "Ми-Бориси Джонсони, а це – робочий захід!". У руках учасників івенту були пляшки зі спиртним.

Раніше Фокус повідомляв, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і Керрі Саймондс стали батьками вдруге. У них народилася донька, яка стала сьомою дитиною у сім'ї.