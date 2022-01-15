Рабочее мероприятие: англичане троллят Бориса Джонсона за шумные вечеринки на Даунинг-стрит (видео)

На этот раз премьер-министр признался сразу в двух вечеринках, произошедших во время траура по принцу Филиппу. Джонсону пришлось лично извиниться перед королевой.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь подогрел скандал о вечеринках во время локдауна на Даунинг-стрит. На этот раз он признался о веселье в резиденции, которое проходило в апреле прошлого года. В это время, кроме карантинных ограничений, шел траур по принцу Филиппу. Джонсону пришлось отправлять личные извинения королеве Елизавете II, сообщает Euronews.

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В одной компании бывший директор по коммуникациям Джеймс Слэк отмечал свой переход на другую работу. Кто был на второй вечеринке Джонсон не признался. В определенный момент отдыхающие объединились. Премьер-министр заявил, что не участвовал в веселье, так как находился в загородной резиденции.

Пользователи сети тут же стали троллить Джонсона, называя новые корпоративы в правительственной резиденции "рабочими мероприятиями". Этим термином Джонсон обозначил свой зажигательный танец на дискотеке с членом Лондонской ассамблеи Жанетт Арнольд. Тогда они весело сплясали в одном из клубов, при этом у Жанетт в руках находилась игрушка в виде джедайского меча, а у премьера — банка с напитком.

[ + – ] Танец Бориса Джонсона с Жанетт Арнольд

Кроме того, "рабочим мероприятием" глава правительства Великобритании назвал вечеринку, в которой участвовал в мае прошлого года. То, что он веселился в большой компании во время общенационального локдауна, Джонсон признал 12 января, извинившись за это.

Десятки англичан вышли на Даунинг-стрит в масках Бориса Джонсона и с флагами Великобритании. Они плясали, припевая: "Мы-Борисы Джонсоны, а это — рабочее мероприятие!". В руках участников ивента были бутылки со спиртным.

Ранее Фокус сообщал о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Кэрри Саймондс стали родителями во второй раз. У них родилась дочь, которая стала седьмым ребенком в семье.