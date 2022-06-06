В Британии оппозиция инициирует отставку Бориса Джонсона, — СМИ

54 британских депутата от Консервативной партии подали обращения для запуска процедуры о рассмотрении вотума доверия действующему главе правительства.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оказался на грани отставки из-за скандала Partygate, который связан с организацией вечеринок с алкоголем во время пандемии COVID-19. Об этом пишет издание The Sunday Times.

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По данным журналистов, голосование для вынесения вопроса вотума доверия может состояться уже в среду, 8 июня.

Как минимум, 54 британских консервативных депутата подали свои обращения для запуска такой процедуры. По данным The Sunday Times, этот процесс должен быть тайным, однако 28 членов Консервативной партии публично объявили о своем решении и призвали премьер-министра Бориса Джонсона уйти немедленно в отставку.

Возможное увольнение главы правительства связано связано со скандалом Partygate. Кабинет министров под руководством Бориса Джонсона обвиняли в организации вечеринок с алкоголем во время пандемии коронавируса когда в Великобритании действовали жесткие ограничения для населения, а подобные собрания были запрещены по всей стране.

Журналисты, ссылаясь на результаты опроса ConservativeHome, утверждают, что скандал Partygate серьезно ударил по рейтингу премьер-министра Соединенного Королевства. В отчетах сказано, что рейтинг удовлетворенности британцев работой Бориса Джонсона составляет минус 15 пунктов.

Вместе с этим, министр транспорта Великобритании Грант Шеппс в комментарии службе ВВС заявил, что премьер-министр выиграет вотум доверия в случае соответствующего голосования. Помимо этого член правительства засомневался, что подобная процедура может быть запущена на текущей неделе.

Напомним, осенью 2020 года в британских СМИ появлялась информация о том, что оппозиция готовит замену премьер-министру Борису Джонсону. Консервативная партия Великобритания начала рассматривать кандидатуры на должность нового руководителя правительства из-за стратегии действующего Кабмина в борьбе с коронавирусом и переговорах о торговой сделке с Евросоюзом.

Также Фокус в своем материале рассказывал, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может поднять себе рейтинг с помощью украинского вопроса.