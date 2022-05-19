Великобританія передасть Україні нове озброєння, — Джонсон

За словами британського прем'єр-міністра, новий пакет допомоги включатиме далекобійну артилерію, ракети типу "берег-корабель" і безпілотники. Усього озброєння нададуть на 1,3 млрд фунтів стерлінгів.

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським розповів про військову допомогу, яку Сполучене Королівство має намір надіслати Україні для протидії російській агресії. Про це повідомляється на офіційному сайті британського уряду.

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Зазначається, що Борис Джонсон зателефонував Зеленському, щоб обговорити низку питань, зокрема щодо безпеки та оборони України у війні з Російською Федерацією.

Прем'єр-міністр Великобританії нагадав про нещодавнє оголошення про додаткову військову допомогу від його країни в розмірі 1,3 мільярда фунтів стерлінгів для України. Джонсон деталізував цю інформацію: новий пакет військової допомоги включатиме далекобійну артилерію, ракети типу "берег-корабель" і безпілотні літальні апарати.

Лідери обговорили хід переговорів і домовилися активізувати роботу із союзниками, включаючи США, Францію та Німеччину, щоб визначити довгострокову архітектуру безпеки для України.

Нагадаємо, що на початку травня Фокус розповідав про звернення Бориса Джонсона до українського парламенту. Тоді британський прем'єр оголосив, що в Україну приїдуть протикорабельні ракети Brimstone, зенітні комплекси Stormer та інше озброєння. У залі засідань був присутній Володимир Зеленський, який також виступив зі зверненням.

Також ми розповідали, що Борис Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки зі Швецією та Фінляндією. Прем'єр-міністр Великобританії пообіцяв надати військову підтримку цим країнам ще до того, як вони вступлять у НАТО. У свою чергу, прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон заявила, що в країні стурбовані можливою російською агресією.