Великобритания передаст Украине новое вооружение, — Джонсон

По словам британского премьер-министра, новый пакет помощи будет включать дальнобойную артиллерию, ракеты типа "берег-корабль" и беспилотники. Всего вооружения предоставят на 1,3 млрд фунтов стерлингов.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал о военной помощи, которое Соединенное Королевство намерено поставить Украине для противодействия российской агрессии. Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства.

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Отмечается, что Борис Джонсон позвонил Зеленскому, чтобы обсудить ряд вопросов, в том числе, касающихся безопасности и обороны Украины в войне с Российской Федерацией.

Премьер-министр Великобритании напомнил о недавнем объявлении о дополнительной военной помощи от его страны в размере 1,3 миллиарда фунтов стерлингов для Украины. Джонсон детализировал эту информацию: новый пакет военной помощи будет включать в себя дальнобойную артиллерию, ракеты типа "берег-корабль" и беспилотные летательные аппараты.

Лидеры обсудили ход переговоров и договорились активизировать работу с союзниками, включая США, Францию ​​и Германию, чтобы определить долгосрочную архитектуру безопасности для Украины.

Напомним, что в начале мая Фокус рассказывал об обращении Бориса Джонсона к украинскому парламенту. Тогда британский премьер объявил, что в Украину приедут противокорабельные ракеты Brimstone, зенитные комплексы Stormer и другое вооружение. В зале заседаний присутствовал Владимир Зеленский, который также выступил с обращением.

Также мы рассказывали, что Борис Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности со Швецией и Финляндией. Премьер-министр Великобритании пообещал оказать военную поддержку этим странам еще до того, как они вступят в НАТО. В свою очередь, В свою очередь, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что в стране обеспокоены возможной российской агрессией.