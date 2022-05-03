Борис Джонсон обратился к нардепам в парламенте и объявил о новой военной помощи (видео)

По словам британского премьера, в Украину приедут противокорабельные ракеты Brimstone, зенитные комплексы Stormer и другое вооружение. В зале заседаний присутствовал Владимир Зеленский, который также выступил с обращением.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил онлайн перед народными депутатами украинского парламента. В своем видеообращении британский премьер объявил о поставке в Украине новой военной помощи, размером в 300 миллионов фунтов стерлингов. Борис Джонсон говорил о вторжении России, а также заявил о "звездном часе" Украины и о том, что Великобритания гордится "быть среди своих друзей". Видео с обращением главы правительства Британии опубликовал президент Украины Владимир Зеленский, который также выступил в парламенте.

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В анонсированную военную помощь от Лондона войдут противокорабельные ракеты Brimstone и зенитные комплексы Stormer, противобатарейные радары, тяжелые беспилотники, тысячи приборов ночного видения, автомобили Toyota Land Cruiser для эвакуации жителей прифронтовых зон и другое оружие.

"Мы продолжим снабжать Украину, наряду с другими вашими друзьями, оружием, финансированием и гуманитарной помощью. Пока мы не достигнем нашей долгосрочной цели, которая должна заключаться в том, чтобы укрепить Украину так, чтобы никто никогда не посмел снова напасть на вас", — сказал Джонсон и выразил уверенность в победе Украины.

По его словам, наша страна разрушила миф о непобедимости Путина, а российский президент совершил большую ошибку, начав полномасштабное вторжение. Премьер Великобритании также признал, что страны Запада ошибались, когда не наложили жесткие санкции на Россию, когда та оккупировала украинский Крым и начала войну на Донбассе.

В зале заседаний украинского парламента также присутствовали посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

О чем говорил Зеленский?

Украинский президент впервые с 24 февраля выступил в парламенте и поблагодарил народ Объединенного Королевства и премьер-министра Бориса Джонсона за поддержку, помощь и "победу, которую мы точно одержим".

"8 октября наши страны стали стратегическими партнерами, а 24 февраля доказали — наше партнерство не на бумаге, наше партнерство на поле битвы", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Британия поддерживает Украину оружием и техникой, гуманитарной помощью, деньгами, способствует расследованию военных преступлений российских военных, отменяет пошлины. Кроме того, Зеленский рассказал, что Великобритания также присоединиться к отстройке Киева и Киевской области.

Он также обратился к Народным депутатам и подвел итоги третьего месяца украинского сопротивления вторжению России. По его словам, единство, которое сейчас в парламенте — бесценно.

"Ваш фронт — это законодательное поле, на котором вы должны работать… Сегодня у нас одна партия и эта партия — Украина. Одна фракция — Украина.", — заявил он.

Напомним, 25 апреля в Британии заявили об досрочной отмене всех пошлин и ограничений на украинский экспорт, которая должна была заработать с 2023 года. Такое улучшение условий торговли позволит нарастить экспорт в страну после окончания войны с Россией.

Ранее, 21 апреля Борис Джонсон заявил, что не верит в мирные переговоры с Россией. По его словам, Путин попытается проглотить как можно больше территорий Украины и даже попробует начать новое наступление на Киев.